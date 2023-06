Técnico do Goiás quer eficiência no ataque e 1ª vez sem sofrer gol

O Goiás terá pela frente uma sequência de duas partidas como visitante pela Série A do Campeonato Brasileiro e terá desafios para mostrar que pode superar dois problemas que têm afetado o time na competição nacional e já foram detectados pelo técnico português Armando Evangelista. O time esmeraldino precisa ser mais eficiente no ataque e, ao mesmo tempo, tentar sair de campo pela primeira vez sem ser vazado neste Brasileirão.

Os primeiros passos da nova comissão técnica do Goiás serão longe de Goiânia. O técnico Armando Evangelista estreia no comando esmeraldino nesta quinta-feira (22) diante do Vasco, às 20 horas, em São Januário.

Após esse primeiro jogo, o compromisso é em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, contra o RB Bragantino no domingo (25), às 18h30. Para o treinador, o time esmeraldino precisa fazer mais gols como visitante para buscar pontos preciosos longe de Goiânia, algo que o Goiás só fez uma vez nesta edição. O time somou apenas um ponto como visitante, ao empatar com o Bahia na Arena Fonte Nova.

Em cinco jogos fora de seus domínios, o Goiás fez apenas dois gols e tem um empate e quatro derrotas como campanha. O time esmeraldino tem apenas 6,7% de aproveitamento na condição de visitante e só não é pior que o Corinthians, que ainda não pontuou fora de casa após cinco jogos.

O Goiás está ao lado de Corinthians, Santos e Bahia como clubes que menos balançaram as redes fora de casa, com apenas dois gols marcados. Para se ter uma ideia de comparação, o Cruzeiro é o time mais agressivo neste sentido e já marcou 11 vezes como visitante até agora.

“Quando olhamos para o número de gols marcados, por exemplo, vimos que fora de casa conseguimos marcar dois gols só”, reforçou Armando Evangelista, ciente de que o Goiás precisa melhorar tanto no ataque quanto na defesa.

Para o técnico português, a prioridade é fazer com que o time seja mais seguro defensivamente. O time esmeraldino sofreu gols em todos os jogos disputados nesta Série A e tem a quarta pior defesa da competição, com 18 gols sofridos em 10 jogos, à frente apenas dos outros companheiros de Z4 no momento. A pior defesa é do América-MG com 22 gols sofridos. Depois, estão Coritiba (20) e Vasco (19).

Armando Evangelista avalia que um melhor ajuste defensivo e a chamada “baliza a zero”, que significa sair de campo sem sofrer gols nos jogos, serão importantes também para a melhora no setor ofensivo. Para o português, essa pode ser a chave para que os atacantes estejam mais equilibrados na hora de finalizar.

“Por vezes, não é por falta de oportunidades. Provavelmente é por falta de lucidez, calma e tranquilidade no último toque na hora de fazer o gol. Acredito que nossa baliza a zero dará essa lucidez e calma para acontecer de outra forma. Ou seja, tudo se resume ao resultado, aos pontos, ao sairmos da posição em que nos encontramos na tabela”, analisou Armando Evangelista.

Questionado sobre o desafio de estrear pelo clube em uma sequência de três jogos fora de casa, pois o Goiás ainda joga contra o Independiente Santa Fe, na Colômbia, pela Copa Sul-Americana, o técnico disse que poderia ser diferente, mas precisa encarar as “contingências do calendário” e está concentrado em somar pontos fora de casa para dar início a uma reação.

Sem Diego

Para o jogo contra o Vasco, o Goiás não poderá contar com o meia Diego, que está se recuperando de uma lombalgia. O atacante Vinícius é dúvida para o compromisso, mas deve ficar à disposição contra o RB Bragantino, na rodad aseguinte. A boa notícia para o treinador é o retorno do lateral direito Maguinho, que cumpriu suspensão automática diante do Fluminense e está livre para atuar.

Para a partida contra o Vasco, o time titular do Goiás não deve ter mudanças drásticas. O técnico esmeraldino disse que essas mudanças devem ser feitas de forma mais gradativa. “Introduzir tudo novo neste momento não seria benéfico. Isso vem com treino, jogo e repetição. Isso nos leva à perfeição. Alterar drasticamente aquilo que vinha sendo feito não seria o mais adequado ou inteligente.”