Técnico do Vila Nova aprova defesa e reclama de pouco tempo de descanso antes do clássico

LUIZ FELIPE MENDES

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, pela 11ª rodada da Série B, o técnico Luizinho Lopes valorizou a atuação defensiva do Vila Nova, que pela primeira vez em um mês e meio terminou um jogo sem sofrer gols. De olho no clássico contra o Goiás, o treinador reclamou do pouco tempo de descanso antes da partida.

Desde o dia 4 de maio, quando venceu o Operário-PR por 1 a 0, pela 3ª rodada da Série B, o Vila Nova entrou em campo dez vezes e sofreu gol em todas. Na noite desta quinta-feira (20), o Tigre voltou a completar uma partida sem ser vazado.

“É muito importante mentalmente quando você não toma gols. O esporte de uma forma geral é muito mental, comportamental. É uma mensagem excelente a gente não ter tomado gols. Hoje foi um jogo que a gente sofreu também, o adversário tinha muito qualidade”, analisou o treinador.

Luizinho Lopes não se esqueceu de valorizar o Mirassol, uma das equipes postulantes ao acesso neste início de Série B. Se tivesse vencido o Vila Nova, o time paulista estaria neste momento dentro do G4. Ganhar de um adversário como esse, com participação decisiva de um centroavante e solidez defensiva, deixou o técnico colorado satisfeito.

“Muito importante não ter tomado gol, muito importante ter (um camisa) nove fazendo gol, e muito importante, principalmente, conquistar uma vitória contra um adversário que faz todo mundo que joga contra ele sofrer. O Mirassol é um time muito forte, entrosado, com uma escalação que vem se perpetuando por muito tempo. É valorizar a entrega do grupo, uma vitória extremamente importante.”

Mudança de formação

No duelo contra o Mirassol, Luizinho Lopes precisou mudar a escalação pela primeira vez após manter a mesma formação nos quatro primeiros jogos no comando do Vila Nova. Uma das alterações foi a entrada do atacante Henrique Almeida na vaga de Júnior Todinho, suspenso. E foi justamente dele o gol da vitória nesta rodada.

“Em relação ao Henrique Almeida, nós precisamos ter um grupo forte, ter jogadores que a gente vai mudando a equipe e eles entregam. A força de um coletivo é muito importante. O Henrique sempre foi artilheiro por onde passou, está fazendo gols importantes aqui. Quanto mais jogadores contribuindo com vitórias, melhor”, completou.

Além disso, Luizinho Lopes também comemorou a variação tática do Vila Nova ao longo da partida, começando com uma formação de 4-4-2 (nas outras partidas o esquema tinha sido 4-3-3), mudando para 4-1-4-1 ao longo da partida e terminando o confronto com um 5-4-1.

Descanso antes do clássico

O clássico entre Vila Nova e Goiás, pela 12ª rodada da Série B, no OBA, será no próximo domingo (23), às 18h30. Como o Tigre entrou em campo nesta quinta (20), enquanto o esmeraldino jogou na quarta (19), na derrota por 2 a 0 contra o Santos, na Vila Belmiro, o colorado terá um dia de descanso a menos em relação aos rivais. Luizinho Lopes lamentou o fato e fez uma sugestão à CBF.

“Como treinador de futebol, logicamente falando, não vai estar em pé de igualdade, mas a gente não vai usar isso como desculpa. Fica aqui até uma mensagem: pelo menos os clássicos deveriam estar em pé de igualdade na questão do calendário. É óbvio que isso faz a diferença, mas aí tem a superação, motivação do clássico, envergar a camisa, a nossa torcida, nosso ambiente”, declarou o técnico do Vila Nova.