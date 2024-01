Técnico do Vila Nova diz que vitória aumenta confiança para o clássico contra o Atlético-GO

O técnico Higo Magalhães disse que a vitória de 1 a 0 do Vila Nova sobre o Crac, nesta quarta-feira (24), aumenta a confiança do time colorado para o clássico diante do Atlético-GO, no próximo domingo (28). O Tigre quebrou tabu de 13 anos sem vencer o Leão do Sul como visitante e dorme na vice-liderança do Goianão 2024.

“A vitória traz confiança (para o clássico). Não tivemos boa apresentação no último jogo (contra o Anápolis), bem diferente da estreia (diante do Goiatuba). Hoje saímos com o resultado positivo nas vésperas de um clássico. A pressão no Vila vai ser sempre assim, é natural e as equipes vão oscilar ao longo da competição. Tenho convicção no que estou fazendo e as coisas vão acontecer naturalmente”, falou o treinador colorado, que diz estar aliviado com o resultado.

Para o duelo contra o Crac, o técnico optou por rodar o elenco. O lateral esquerdo Roberto, o volante Bruno Matias e o atacante Igor Bolt entraram nos lugares de Eric, Matheus Cabral e Alesson, respectivamente. O volante Ralf atuou improvisado como zagueiro.

“Eu não diria que entramos com time alternativo. Nossos atletas acusaram que a recuperação estava lenta e poderíamos expor alguém em campo. Temos que pensar no caminhar da competição. O Vila tem que viver o momento e nós da comissão técnica estamos cientes disso”, justificou o comandante do Tigre.

Higo Magalhães percebeu evolução do Vila Nova nos últimos jogos e acredita que a equipe ainda pode crescer. “Tivemos bons movimentos em campo (contra o Crac), mas vamos crescer com a sequência. Os jogadores ainda vão se conhecer mais, são poucos remanescentes do ano passado e com pés nos chão, humildade e passo a passo nós vamos nos fortalecer na competição”, completou.

Principal contratação da temporada, o volante Fernando ainda não deve estrear pelo Vila Nova contra o Atlético-GO. Segundo Higo Magalhães, o jogador de 36 anos continua em fase de transição para trabalhos mais pesados com os demais companheiros. Ele, que sofreu uma lesão no ombro em dezembro, não tem feito atividades de contato nos treinos.

“O Fernando está evoluindo gradativamente. Tem alguns momentos que a gente desenvolve trabalho físico e outros na parte técnica. Daqui a pouco vamos colocar ele em campo, mas seremos responsáveis com essa situação”, afirmou Higo Magalhães.

O Vila Nova volta a campo no próximo domingo (28). No OBA, a partir das 16 horas, o Tigre disputa o clássico com o Atlético-GO pela 4ª rodada do Goianão 2024.