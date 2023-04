Técnico interino do Goiás destaca “controle das emoções” em vitória sobre o Corinthians

O técnico Emerson Ávila, que assumiu o Goiás interinamente até a chegada de um novo treinador, valorizou o resultado conquistado pelo clube na noite deste domingo (23), quando venceu o Corinthians por 3 a 1 no Estádio da Serrinha. O Goiás teve pouco tempo para se recuperar do jogo e da viagem para Lima (capital do Peru), onde empatou de 2 a 2 contra o Universitário pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana.

A delegação fez a viagem de volta para Goiânia na sexta-feira (21) e aproveitou o sábado (22) para que o elenco pudesse se recuperar. A preparação da comissão técnica foi nesse sentido.

Para o treinador interino, que é auxiliar da comissão permanente do clube, a vantagem construída pelo Corinthians, com o gol de Roger Guedes aos 12 minutos do primeiro tempo, desafiou a concentração e o poder de reação do alviverde, ainda no primeiro gol, quando fez o gol de empate no cabeceio de Matheus Peixoto.

“Soubemos controlar as emoções. Saímos atrás no placar”, destacou o técnico, acrescentando que foi no segundo tempo que a equipe desencantou.

O Goiás tem se mostrado mais intenso e decisivo no segundo tempo nos últimos jogos. Fez dois gols da vitória de virada (3 a 1) sobre o Atlético-GO, na final do Goianão, na etapa final. Em Lima, no Estádio Monumental, marcou duas vezes – gols de Maguinho e Morelli – mas a equipe peruana igualou o placar (2 a 2) nos acréscimos.

“O jogo de quinta-feira (20) foi carregado de muita emoção”, definiu o técnico. Segundo ele, serviu também de aprendizado, pois ao “virar a página de um livro”, é prudente que se olhe para o que ocorreu antes.

Sobre ser efetivado no cargo, Emerson Ávila afirma que prefere se concentrar no trabalho dele e agradece à diretoria do Goiás, que vem passando tranquilidade. Segundo ele, a opção para ficar no clube, no fim do ano passado, após integrar a equipe do técnico Jair Ventura, se deu porque o Goiás propicia “estrutura, organização e carinho”. Ele afirma que se coloca à disposição da diretoria, que depositou nele “a imensa responsabilidade de dirigir um clube tão grande quanto o Goiás no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana",