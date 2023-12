Técnicos são especulados para assumir o Goiás

Enquanto não define a contratação de um diretor de futebol, o Goiás trabalha em outra frente para buscar um treinador que vai ser o comandante do elenco esmeraldino em 2024.

Em sua apresentação, o CEO (diretor executivo) do clube, Luciano Paciello, enfatizou que as escolhas dos dois profissionais não estão necessariamente interligadas e, por isso, pode trabalhar ao mesmo tempo em duas frentes. Paciello é o responsável pela formação do departamento de futebol, que está sem comando desde o fim da temporada, no início de dezembro.

O dirigente tem trabalhado para tentar acelerar definições. Enquanto isso, dois treinadores foram especulados no clube nos últimos dias. Os nomes mais comentados são os de Maurício Barbieri e Roger Machado.

Com trabalho longevo recente no projeto do Red Bull Bragantino, Maurício Barbieri voltaria ao Goiás mais amadurecido após a rápida passagem em 2019. O treinador teve três temporadas de experiência no clube paulista, passagem encerrada em 2022. Neste ano, comandou o Vasco.

Maurício Barbieri foi contratado pelo Goiás no início da temporada de 2019 e foi demitido após perder a final do Campeonato Goiano para o rival Atlético-GO. O treinador deixou a Serrinha com 73% de aproveitamento em 20 jogos disputados - foram 14 vitórias, 2 empates e 4 derrotas.

O outro cotado foi Roger Machado, com quem Paciello trabalhou no Palmeiras. Além deles, outros nomes, como o do paraguaio Gustavo Morínigo e o de Andrey Lopes, também foram citados.

Rapidez

Sob comando de Paciello, o clube pretende buscar o acerto com um treinador o mais rápido possível para não atrasar ainda mais o planejamento para 2024. O CEO não estipulou prazos, mas está ciente de que o mercado do futebol exige agilidade nesse momento de reformulações das equipes.

Para o cargo de diretor de futebol, o nome de Lucas Andrino, do São Bernardo, surgiu com mais força nos últimos dias, mas até esta quarta-feira (20) não houve desfecho. Além do nome dele, o experiente Paulo Pelaipe e Luciano Camargo, que está atualmente no Guarani, também foram especulados.