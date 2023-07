Taça das Favelas 2023 está com inscrições abertas para jogadores de futebol

A inscrição para Taça das Favelas 2023 estão abertas até dia 13 de julho para jogadoras e jogadores. As inscrições são realizadas pela Central Única das Favelas (Cufa) e podem ser feitas, sem taxa de inscrição, pelo site www.cufago.org.br/tacadasfavelas2023. Os jogos começam no dia 22 de julho.

Os jogadores inscritos passarão por uma peneira no local mais próximo da comunidade onde moram. A competição é considerada o maior campeonato de futebol entre jovens de periferia e favelas de todo o Brasil.

Na categoria masculina, os jogadores devem ter entre 14 e 18 anos de idade, ou seja, nascidos entre 2005 e 2009. Já na categoria feminina, as atletas devem ter no mínimo 14 anos, nascidas em 2009, e não existe limite para idade máxima. Os times podem ser de qualquer cidade do estado.

SELEÇÃO

A Taça das Favelas tem o objetivo de proporcionar as mesmas experiências do futebol profissional para a garotada e contará com transmissão ao vivo da TV Anhanguera. Os jogos serão disputados em estádios e em CTs de clubes da região metropolitana.

Os jogos não tem premiação em dinheiro, no entanto, promovem a visibilidade que para meninos e meninas que desejam ingressar profissionalmente no futebol. A final será transmitida pela TV Anhanguera, e após a competição o técnico do time campeão montará uma seleção do campeonato que representará Goiás na final nacional no fim do ano.

SÉRIE B

Neste ano a competição contará com a série B masculina, novidade da Taça das Favelas e terá a sua abertura no dia 22 de julho. De acordo com os organizadores, os jogos dessa categoria serão no CT do Vila Nova, perto do aeroporto. Nesta sexta-feira (30) ocorreu uma reunião com coordenadores para definir detalhes da competição.