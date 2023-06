Taça das Favelas 2023 tem inscrições abertas

As inscrições para a Taça das Favelas 2023, organizada pela Cufa Goiás, estão abertas. A competição entre comunidades de Goiás terá a Série B, que começa em julho, como novidade.

Os atletas da categoria masculina devem ter de 14 a 18 anos, nascidos entre 2005 e 2009. Já na categoria feminina, as atletas devem ter no mínimo 14 anos, sem idade máxima. Os times podem ser de qualquer cidade do estado.

A Taça das Favelas tem o objetivo de proporcionar uma disputa entre comunidades que permita que jovens das periferias disputem um torneio que chama a atenção pela quantidade de equipes e desperta o interesse de observadores de clubes e de scouts.

Depois da disputa regional da Taça das Favelas em Goiás, os melhores da competição vão integrar uma seleção e disputar a Taça das Favelas Nacional, chamada de Favelão.

Na primeira edição, Goiás chegou à final, que perdeu para o time de São Paulo na Arena Barueri, em São Paulo.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Cufa Goiás.