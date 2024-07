Taça das Favelas 2024 começa neste sábado em Aparecida de Goiânia

O maior campeonato de futebol do mundo entre periferias, comunidades e favelas, a Taça das Favelas vai começar neste sábado (13) em Goiás. Vários atletas nos gêneros masculino e feminino entrarão em campo em busca de um sonho, de um espaço no futebol, viverem uma grande experiência e levarem a sua comunidade à grande final da competição, que vai acontecer no dia 21 de setembro.

A cerimônia de abertura e o início dos jogos acontecerão no CT do Goiás Esporte Clube Coimbra Bueno, em Aparecida de Goiânia. As primeiras partidas serão às 9h e vão até as 17h, no sábado (13) e também no domingo (14).

"Quase 25 mil atletas de periferias iniciaram as peneiras e a disputa da Série B em abril, sonhando com esse momento da bola rolar na Série A e agora chegou o momento de fazerem a sua história. Mais do que futebol, eles irão viver um momento de protagonismo, produzido pra mostrar todo o potencial desses territórios!" afirma Breno Cardoso, presidente da Cufa-GO.

Pelo País

Em todo o Brasil, a Taça das Favelas chama a atenção dos observadores técnicos, e já são vários os exemplos de jogadores que se destacaram na competição e hoje estão dentro de clubes de renome nacional.

No ano passado, o atacante Luiz Augusto, disputou a série B da Taça das Favelas, foi observado pelo Vila Nova Futebol Clube, assinou um contrato amador e depois, como se destacou, assinou o seu primeiro contrato profissional da carreira.

Outros jogadores também foram revelados graças a visibilidade da competição, como o meia Patrick de Paula do Botafogo, até 2022 a contratação mais cara do clube. Rafael Donato, que jogou no Vila Nova, teve a chance de jogar a Taça das Favelas no Rio de Janeiro.

Ronald Barcellos, revelado pelo Grêmio, iniciou na Taça das Favelas. O volante Jonathan Júnior, que se destacou na seleção goiana do ano passado em São Paulo, foi convidado para um período de observação no Corinthians e hoje está na base da Aparecidense.

Entrada franca

A primeira fase contará com mais de 80 jogos em dois finais de semana, todos no mesmo local e com entrada franca para toda a comunidade.

A Taça das Favelas Goiás 2024 conta com os parceiros: Equatorial, Prefeitura de Goiânia, Prefeitura de Aparecida, Saneago, Sistema OCB Goiás, Toledo e Super Frango/Boua.

DIA: 13 e 14 de julho

EVENTO: abertura dos jogos da Taça das Favelas 2024

LOCAL: CT do Goiás Esporte Clube Coimbra Bueno

HORÁRIO: A partir das 8h