Taça das Favelas Brasil: seleção feminina de Goiás avança às quartas de final

A seleção feminina de Goiás avançou de fase na Taça das Favelas Brasil com uma rodada de antecedência. A equipe goiana goleou o time da Bahia por 3 a 0, lidera o Grupo C da competição com seis pontos e está garantida nas quartas de final.

A edição nacional da Taça das Favelas é disputada com três grupos em cada categoria, masculina e feminina. Os dois primeiros colocados e os dois melhores terceiros avançam às quartas de final. Por já ter seis pontos, Goiás não perderá uma colocação que impeça de avançar de fase.

“Estamos trabalhando para conquistar esse campeonato. Muito bom conquistar a segunda vitória em dois jogos, mas podemos melhorar. Amanhã (nesta terça, 12), nós temos o último treino antes da rodada final e vamos fazer ajustes para melhorar. Queremos conquistar mais resultados positivos”, falou a auxiliar Danyelle de Oliveira, que comandou a equipe contra a seleção do Bahia.

O último compromisso do time feminino de Goiás na fase de classificação será nesta quarta-feira (13). A equipe goiana vai enfrentar o time de Mato Grosso, a partir das 14h20.



Masculino

Na chave masculina, Goiás empatou sem gols com Minas Gerais. Foi a segunda igualdade da equipe goiana, que havia empatado com o Ceará por 3 a 3 na 1ª rodada. O time goiano aparece na 2ª colocação do Grupo B, que tem a seleção de São Paulo, atual campeã, como líder com seis pontos.

Os dois primeiros colocados se enfrentam na última rodada, que será disputada na quarta-feira, a partir das 11h40. Será a reedição da final da Taça das Favelas de 2022 - os paulistas ficaram com o título após vitória nos pênaltis.

Para conquistar a classificação sem depender de outros resultados, Goiás precisa vencer a seleção de São Paulo. Se empatar ou perder também pode avançar de fase, mas terá de aguardar a conclusão dos jogos da 3ª rodada da Taça das Favelas para conhecer sua situação no torneio.

Os jogos das quartas de final serão disputados na sexta-feira (15) e as semifinais vão ocorrer no dia domingo (17), em São Paulo. As decisões serão apenas no ano que vem, no dia 13 de janeiro, no Canindé, em São Paulo.