Taça das Favelas define classificados; veja todos os jogos

A Taça das Favelas Goiás definiu no último final de semana os 40 times classificados à fase eliminatória do torneio. As partidas masculinas serão disputadas no próximo final de semana, enquanto os duelos femininos estão agendados para o final de outubro.

No masculino, são 32 times, que se enfrentam a partir da fase 16avos. No feminino, por causa do número de equipes, a fase eliminatória começa nas quartas de final, são oito times na disputa pela categoria.

A fase de classificação começou no dia 16 e terminou no último sábado (23). Ao todo, foram 72 partidas que definiram os classificados à fase eliminatória.

As partidas da fase 16avos, masculina, serão disputadas no próximo sábado (30), entre 8 horas e 15 horas, no CT do Parque Anhanguera, do Goiás. Já os jogos da chave quartas de final feminina vão ocorrer no final de outubro, no dia 24, na Vila Redenção. Todos os duelos terão entrada franca.

Veja os jogos da fase 16avos (masculino) da Taça das Favelas Goiás:

Vila Alto da Glória x Setor São José

Universitário x Eli Forte

Jardim Bela Vista x Parque Atheneu

São Judas Tadeu x Pontakaiana

Res. Itaipu x Jardim do Lago

Ana Rosa x Vila Redenção

San Diego x Ilhas do Caribe

Mariano Abreu x Jardim Califórnia

Jardim Mariliza x Jardim Guanabara

Vila Maria x Quilombola Boa Nova

Independência Mansões x Diadema Quilombola

Parque Amazônia x Res. Marise

Jardim Olímpico x Solar Bougainville

Novo Mundo x Nova Cidade

Orlando de Morais x São Jerônimo

Balneário x Carolina Parque

Veja os jogos da fase quartas de final (feminino) da Taça das Favelas Goiás:

Jardim California x Monte Azul

Gentil Meireles x Res. Itaipu

Carolina Parque x Orlando de Morais

Jardim Buriti Sereno x Jardim Guanabara

Como ocorreu no ano passado, a Taça das Favelas Goiás terá representantes no Campeonato Brasileiro de Favelas. Duas seleções serão montadas, uma masculina e outra feminina, após a conclusão da edição local. A final em 2023 será disputada no estádio Antônio Accioly no dia 11 de novembro.