Taça das Favelas Goiás define semifinais da edição 2022

As semifinais da Taça das Favelas Goiás, realizada pela Central Única das Favelas de Goiás (CUFA Goiás), estão definidas e serão realizadas no próximo sábado (24), em Senador Canedo.

No sábado (17), as quartas de final, no Sesi Multiparque (Ferreira Pacheco), foram marcadas por duas goleadas e uma disputa por pênaltis.

No masculino, avançaram as equipes Orlando de Moraes, Residencial Itaipu, Ponta Sul e Bougainville avançaram.

Os resultados foram:

Orlando de Moraes 4x0 Vila Maria

Itaipu 2x0 Jd. Bela Vista

Pontal Sul 1x0 Alto da Glória

Bougainville 1x1 Colina Azul (2x1 pênaltis)

No feminino, Gentil Meireles, Vila Maria, Carolina Parque e Jardim das Cascatas se classificaram às semifinais.

As quartas ficaram assim:

Gentil Meireles 5x0 Dona Íris

Vila Maria 3x2 Guanabara

Carolina Parque 2x0 Monte Azul

Jardim das Cascatas 1x0 Jd. Califórnia

O chaveamento da semifinal prevê os seguintes confrontos:

MASCULINO

Pontal Sul x Itaipu

Orlando de Moraes x Bouganville

FEMININO

Gentil Meireles x Jd. das Cascatas

Vila Maria x Carolina Parque