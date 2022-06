Taça de futebol de amputados inicia nesta quinta em Aparecida

A Taça Aparecida de Futebol de Amputados será realizada entre esta quinta-feira e sábado (16 a 18 de junho) em Aparecida de Goiânia. O torneio terá seis equipes de diferentes regiões do Brasil, sendo Aparecidense/Adfego o único representante de Goiás.

As outras equipes da competição são Pantanal F.C – MS, MDA-MG, Faro-RJ, MS, Assama-PR e Assama Maringá. Os aos quatro finalistas do torneio conseguirão vaga para a Copa do Brasil de Amputados, com realização no segundo semestre deste ano.

Na quinta-feira, a partir das 14h30, será realizado o conselho técnico e sorteio dos jogos. Em seguida os jogos começam na Arena Ilha do Esporte, no Jardim Maria Inês. Na sexta (17) as partidas iniciam a partir das 9h no mesmo local.

As semifinais e final da competição serão no sábado (18), também a partir das 9h, mas no Complexo Esportivo Gramados, no Conjunto Bela Morada. Os campeões serão premiados com medalhas e troféus. A entrada para os jogos é gratuita.

O time goiano surgiu da união da equipe da Adfego, existente há mais de 20 anos, com a Aparecidense, que teve sua origem em 2016. A parceria vem desde o começo deste ano. A Aparecidense já tem algumas conquistas no currículo como o vice-campeonato do Brasileiro em 2017 e terceiro lugar na Copa do Brasil.

A equipe Adfego/Aparecidense tem no elenco atletas com diferentes amputações, cada um com uma vivência e adaptação diferente com a deficiência. Alguns atletas como Rogério Vidal e o goleiro Dedeu já serviram à seleção brasileira da modalidade.