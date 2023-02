Tabela da Série B: veja estreias de Atlético-GO e Vila Nova e datas dos clássicos

O Atlético-GO estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Sampaio Corrêa-MA, fora de casa. O Vila Nova faz seu primeiro jogo na competição em casa, contra o Novorizontino-SP. A tabela da 2ª Divisão nacional foi divulgada nesta quarta-feira (15) pela CBF.

Os clássicos goianos na Série B serão pela 15ª rodada (30 de junho ou 1º de julho), com mando do Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, e pela 34ª rodada (27 ou 28 de outubro), com mando do Vila Nova, no Onésio Brasileiro Alvarenga.

Sequência de jogos do Atlético-GO no 1º turno (no 2º turno, a sequência é a mesma, com mando invertido)

1ª rodada 14/4 (sex) ou 15/4 (sáb): Sampaio Corrêa x Atlético-GO

2ª rodada 18/4 (ter), 21/4 (sex) ou 22/4 (sáb): Atlético-GO x CRB

3ª rodada 25/4 (ter), 28/4 (sex) ou 29/4 (sáb): Tombense x Atlético-GO

4ª rodada 2/5 (ter): Atlético-GO x Chapecoense

5ª rodada 5/5 (sex) ou 6/5 (sáb): Atlético-GO x Londrina

6ª rodada 9/5 (ter), 12/5 (sex) ou 13/5(sáb): Vitória x Atlético-GO

7ª rodada 16/5 (ter), 19/5 (sex) ou 20/5 (sáb): Atlético-GO x Avaí

8ª rodada 23/5 (ter): Juventude x Atlético-GO

9ª rodada 26/5 (sex) ou 27/5 (sáb): Atlético-GO x Botafogo

10ª rodada 30/5 (ter), 2/6 (sex) ou 3/6 (sáb): Criciúma x Atlético-GO

11ª rodada 6/6 (ter): Atlético-GO x Ceará

12ª rodada 9/6 (sex) ou 10/6 (sáb): Ituano x Atlético-GO

13ª rodada 23/6 (sex) ou 24/6 (sáb): Atlético-GO x Ponte Preta

14ª rodada 27/6 (ter): ABC x Atlético-GO

15ª rodada 30/6 (sex) ou 1/7 (sáb): Atlético-GO x Vila Nova

16ª rodada 4/7 (ter), 7/7 (sex) ou 8/7 (sáb): Novorizontino x Atlético-GO

17ª rodada 11/7 (ter), 14/7 (sex) ou 15/7 (sáb): Atlético-GO x Sport

18ª rodada 18/7 (ter): Atlético-GO x Mirassol

19ª rodada 21/7 (sex) ou 22/7 (sáb): Guarani x Atlético-GO

Sequência de jogos do Vila Nova no 1º turno (no 2º turno, a sequência é a mesma, com mando invertido)

1ª rodada 14/4 (sex) ou 15/4 (sáb): Vila Nova x Novorizontino

2ª rodada 18/4 (ter), 21/4 (sex) ou 22/4 (sáb): Sport x Vila Nova

3ª rodada 25/4 (ter), 28/4 (sex) ou 29/4 (sáb): Vila Nova x Juventude

4ª rodada 2/5 (ter): Avaí x Vila Nova

5ª rodada 5/5 (sex) ou 6/5 (sáb): Mirassol x Vila Nova

6ª rodada 9/5 (ter), 12/5 (sex) ou 13/5(sáb): Vila Nova x Criciúma

7ª rodada 16/5 (ter), 19/5 (sex) ou 20/5 (sáb): CRB x Vila Nova

8ª rodada 23/5 (ter): Vila Nova x Ituano

9ª rodada 26/5 (sex) ou 27/5 (sáb): Ponte Preta x Vila Nova

10ª rodada 30/5 (ter), 2/6 (sex) ou 3/6 (sáb): Vila Nova x Sampaio Corrêa

11ª rodada 6/6 (ter): Chapecoense x Vila Nova

12ª rodada 9/6 (sex) ou 10/6 (sáb): Vila Nova x Guarani

13ª rodada 23/6 (sex) ou 24/6 (sáb): Botafogo x Vila Nova

14ª rodada 27/6 (ter): Vila Nova x Tombense

15ª rodada 30/6 (sex) ou 1/7 (sáb): Atlético-GO x Vila Nova

16ª rodada 4/7 (ter), 7/7 (sex) ou 8/7 (sáb): Vila Nova x Vitória

17ª rodada 11/7 (ter), 14/7 (sex) ou 15/7 (sáb): Londrina x Vila Nova

18ª rodada 18/7 (ter): Ceará x Vila Nova

19ª rodada 21/7 (sex) ou 22/7 (sáb): Vila Nova x ABC