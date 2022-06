Tadeu celebra ‘noite mágica’ após pegar cinco pênaltis contra o Bragantino

O goleiro Tadeu definiu como “noite mágica” a terça-feira (31) em que defendeu cinco cobranças de pênaltis na vitória do Goiás, por 9 a 8, nas penalidades, contra o RB Bragantino. O resultado ocorreu após triunfo goiano no tempo regulamentar, por 1 a 0, e também garantiu a classificação esmeraldina às oitavas de final da Copa do Brasil.

“Foi uma noite mágica para mim. Fazer cinco defesas de pênaltis, algo inédito pra mim, conseguir a classificação foi ainda melhor. É o que me deixa feliz, poder viver esse momento. Tenho certeza que o torcedor se sente orgulhoso, tenho certeza que todos estão felizes com a classificação. Falta até raciocínio (para falar) porque a noite foi histórica e especial para mim”, declarou o goleiro Tadeu.

O goleiro é considerado um ídolo no clube esmeraldino, após 158 jogos pela equipe. “Fico feliz de poder escrever mais um pouco dessa história. Foi um jogo mágico para mim, a equipe lutou e trabalhou para conseguir a vitória. É um momento bacana que estou vivendo, me preparei psicologicamente (para os pênaltis)”, salientou o jogador.

Tadeu acredita que o time goiano está em um momento de crescimento e pode mais na sequência da temporada. “Nossa expectativa é crescer ainda mais na temporada. Uma classificação como a de hoje nos dá ânimo pela forma que ocorreu e dificuldade que foi”, frisou o goleiro.

#CopaDoBrasil 🇧🇷



Tadeu é NOTA 10 em RB Bragantino 0 (8)-(9) 1 Goiás!



🙏 5 pênaltis defendidos (em disputa de pênaltis) 😱

👐 4 defesas

📊 100% bolas defendidas

🧤 1 jogo sem sofrer gols

💯 Nota SofaScore 10 pic.twitter.com/2pa49BJ1CN — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) June 1, 2022

O Goiás agora aguarda o sorteio que vai definir seu próximo adversário na Copa do Brasil. A definição vai ocorrer na próxima terça-feira (7), a partir das 15 horas, na sede da CBF.

O rival sairá entre os outros 15 classificados, com a possibilidade de um clássico goiano contra o Atlético-GO. As demais equipes são: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, Santos e São Paulo.