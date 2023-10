Tadeu recebe homenagem sobre marca de 100 jogos pelo Goiás na Serrinha

Após a vitória sobre o São Paulo, por 2 a 0, o goleiro Tadeu recebeu uma homenagem por ter sido o primeiro jogador a completar 100 jogos com a camisa do Goiás no Estádio Hailé Pinheiro, que está perto de completar 30 anos desde sua fundação.

O estádio particular esmeraldino foi inaugurado no dia 8 de fevereiro de 1995. Desde então, o goleiro Harlei havia sido o jogador do Goiás que mais se aproximou desta marca, com 95 jogos na Serrinha. E foi das mãos do atual vice-presidente do clube que Tadeu recebeu uma camisa alusiva aos 100 jogos e uma placa.

“O mais importante é a vitória sempre, a equipe voltar a vencer aqui e voltar a vencer no campeonato. Mas fico feliz de atingir mais uma marca aqui. Para todo atleta, com certeza, é importante essas marcas individuais e comigo não é diferente, ainda mais aqui nesse clube que já estou há um bom tempo e que aprendi a respeitar e amar”, disse o goleiro esmeraldino.

Tadeu foi contratado pelo Goiás em 2019, último ano em que o time esmeraldino usou o Serra Dourada como principal local para mandar seus jogos. Desde a adoção da Serrinha como casa para jogos do Brasileirão, Tadeu conseguiu atingir um volume grande de partidas no local.

Confira números detalhados e curiosidades sobre a marca de Tadeu:

43 vitórias

30 empates

27 derrotas

53% de aproveitamento

Estreia: Goiás 1 x 1 Vila Nova – 2/2/2020 – Campeonato Goiano

Média de gols sofridos: 1,09

Adversário que mais enfrentou: Atlético-GO (seis vezes)

47 jogos pela Série A

23 jogos pelo Goianão

19 jogos pela Série B

4 jogos pela Copa do Brasil

3 jogos pela Sul-Americana

3 jogos pela Copa Verde

1 amistoso internacional

40 jogos sem ser vazado