Tendência é que Tite escale seleção com formação reserva contra Camarões

O técnico Tite deve confirmar, nesta quarta-feira (30), que vai escalar o Brasil com time reserva no último compromisso da equipe na fase de grupos da Copa do Catar, contra Camarões, na sexta-feira (2/12). A tendência é que o treinador descanse os atletas e faça testes, mesmo que a seleção brasileira precisa pontuar para garantir a 1ª colocação do Grupo G.

As mudanças atingem até o gol, posição em que Alisson sequer foi testado já que Sérvia e Suíça não chutaram uma bola na direção do gol brasileiro nas duas primeiras rodadas.

Segundo o ge.globo, uma provável equipe contra Camarões será: Ederson; Daniel Alves, Eder Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho e Bruno Guimarães e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli.

Nesta quarta-feira (30), todo o elenco que está à disposição vai treinar no Catar e seguir a preparação do Brasil para o duelo de sexta-feira. Com a classificação garantida, o técnico Tite tem a oportunidade de descansar alguns jogadores e dar chances para outros atletas. Sete dos 26 convocados ainda não entraram em campo neste Mundial pela seleção.

“(O jogo contra Camarões) É uma oportunidade para equilibrar as duas coisas. Dar oportunidades e preservar jogadores, mas sem perder o bom momento e principalmente a solidez defensiva. Isso (bom momento da defesa) intimida o adversário”, comentou o jornalista inglês Tim Vickery, do Sportv.

Nas vitórias contra Sérvia e Suíça, o técnico Tite utilizou 19 dos 26 convocados. Na entrevista após o triunfo sobre os suíços, o treinador não quis adiantar se vai fazer mudanças para o duelo contra Camarões.

A ideia de preservar alguns jogadores também tem relação direta com a sequência da Copa do Mundo. Após o jogo contra Camarões, a seleção brasileira terá 72 horas até o jogo que fará nas oitavas de final, se passar em 1º lugar.

Se confirmar a liderança do Grupo G, o Brasil joga na segunda-feira (5). Caso termine em 2º, vai entrar em campo na terça-feira (6). O adversário sairá do Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul estão nesta chave.

“O jogo contra Camarões deve ser uma oportunidade para Tite dar sequência para o Rodrygo, que joga na posição do Neymar. Não acho que todos (que ainda não jogaram) devem ser testados, mas alguns podem ganhar chances. O Daniel Alves pode ser uma boa opção, o Gabriel Jesus e o Pedro precisam de um gol para aumentarem a confiança. São jogadores que podem ganhar oportunidades e não afetam a estrutura do time, preservando seu equilíbrio”, completou Tim Vickery.

Outro fator que motiva a possibilidade de mescla na formação titular é a situação clínica de alguns atletas. Danilo, Neymar e Alex Sandro serão ausências, todos lesionados. Antony, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães foram monitorados nos últimos dias após apresentarem sintomas gripais - o protocolo da Fifa para a Copa do Mundo não exige a realização de testes de Covid-19 nos jogadores, apenas recomenda. A CBF optou por não fazer testes nos atletas.