Terceiro técnico do Atlético-GO em 2023, Alberto Valentim promete ajustes no time

Terceiro treinador do Atlético-GO nesta temporada, o mineiro Alberto Valentim, de 48 anos, foi apresentado na tarde desta sexta-feira (5) no centro de treinamento do Dragão. A missão dele será garantir o retorno do clube à Série A 2024, projeto que é tratado como a prioridade atleticana até o final da temporada.

Valentim fez o discurso do politicamente correto na apresentação antes de iniciar a segunda sessão de treino – pela manhã, ele foi apresentado ao elenco. O técnico disse que se sente “muito feliz” pela escolha do nome dele para o lugar de Mozart, que obteve a conquista do Campeonato Goiano, mas não conquistou a confiança em termos de filosofia de jogo e de conhecimento de “protocolos do clube”, tantas vezes repetido pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista.

O treinador prometeu fazer alguns “ajustes” e certamente um deles será na tentativa de correção do sistema defensivo, criticado desde o ano passado por causa do elevado número de gols sofridos e da instabilidade nos jogos.

O treinador atleticano definiu o time como de “qualidade” e citou que já trabalhou com Luiz Fernando (destaque do time) e Diego Loureiro (goleiro reserva) no Botafogo, e o volante Matheus Sales, no Palmeiras.

“Quando soube que poderia iniciar uma conversação, eu fiquei muito feliz. No futebol, uma coisa que conversei com Adson (Batista), e que é normal, é que possa buscar as informações mais precisas. Feliz por ser o (técnico) escolhido. É um time de qualidade, precisamos fazer alguns ajustes, nos fortalecer durante a janela (transferências de jogadores, em julho e agosto). Tem toda a estrutura para trabalhar”, comentou o técnico.

Na Série B, o Dragão disputou quatro jogos, está invicto e terá mais 34 rodadas para definir o futuro dele na competição. “Série B sempre foi muito difícil, um campeonato particular”, definiu Alberto Valentim, lembrando que é preciso ter muita imposição física nos jogos.

Alberto Valentim sabe que técnico tem vida no Dragão e que a sobrevivência passa pelos resultados. Definido pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista, como “profissional de um currículo invejável e vencedor”, Alberto Valentim precisa dar consistência à equipe, que sofre com os erros defensivos desde o ano passado. A estreia dele será na segunda-feira (8), diante do Londrina-PR, no Estádio Antonio Accioly.

Segundo Valentim, os próximos dias de trabalho servirão para fazer análises mais precisas sobre o potencial do elenco.

“No futebol, quando o treinador está em casa sem trabalhar e quando houve a possibilidade de vir para cá, comecei a fazer algumas análises mais precisas. Tem jogadores técnicos, é o atual bicampeão goiano. Pesou muito a qualidade do time”, afirmou Valentim, que considera normal trocar ideias com o presidente do clube, assim como já fez em outras agremiações.

“Primeiro, faz parte da minha forma de trabalhar, trocar ideias e contrapontos sobre todos os aspectos envolvidos. Vamos trocar muitas ideias com o presidente. Quando existe a discordância, os contrapontos, tudo serve para ajudar”, entende o novo técnico atleticano.

No currículo, Valentim tem passagens por time como Palmeiras, Vasco, Botafogo, Cuiabá-MT, Atlhetico-PR e CSA-AL (último clube dele, ano passado).