Thiago Monteiro vence número quatro do mundo na Copa Davis

Thiago Monteiro, 29, número 116 no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), abriu o confronto do Brasil com a Dinamarca na Copa Davis com uma surpreendente vitória nesta sexta-feira (15). Ele superou Holger Rune, 20, número quatro do mundo, por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (4/7), 7/6 (7/5) e 6/2.

Jogando na casa do adversário, na cidade dinarmaquesa de Hillerod, Monteiro superou a torcida contra e buscou a recuperação após ter saído atrás na partida, obtendo uma das principais vitórias da carreira.

Em uma partida bastante disputada, o brasileiro teve o saque quebrado logo no primeiro game do set inicial, com o adversário chegando a abrir uma vantagem de 3 games a 1 na primeira parcial.

Monteiro não se abalou e manteve um jogo firme, confirmou os games seguintes e conseguiu devolver a quebra e empatar o set em 5 a 5. No tie break, no entanto, o dinarmaquês errou menos e consegui fechar em 7 a 4.

No segundo set, parecia que a história se repetiria, com nova quebra de Rune logo no início. Valendo-se de trocas de bolas agressivas e um bom primeiro saque, o brasileiro voltou a reagir e conseguiu empatar os games em 4 a 4, com o desfecho novamente indo para o tie break. Levou a melhor por 7 a 5.

No terceiro e decisivo set, o dinamarquês, que tem como maior vitória na carreira até aqui a conquista do Masters 1000 de Paris no ano passado, pareceu ter sentido a pressão de jogar a Davis em casa e não conseguiu manter o mesmo desempenho.

Com os erros em jogadas fáceis do adversário, Monteiro obteve duas quebras de serviço para fazer 6 a 2, abrindo 1 a 0 no confronto do Brasil com a Dinamarca. No próximo jogo nesta sexta, o tenista Thiago Wild, melhor brasileiro no ranking da ATP (atual nº 76), mede forças contra August Holgrem, número 412, com boa chance de abrir 2 a 0 no placar.

No sábado (16), os brasileiros Rafael Matos (nº 44 no ranking de duplas) e Felipe Meligeni (nº 631) jogam as duplas contra os dinamarqueses Christian Sigsgaard (nº 442) e Johannes Ingildsen (nº 569). No mesmo dia, Rune e Wild se enfrentam na quarta partida do confronto, para em seguida Holmgren e Monteiro entrarem em quadra.

O confronto entre Brasil e Dinamarca é válido pelo Grupo I, equivalente à "segunda divisão" da Copa Davis. Quem vencer o duelo garantirá vaga na primeira divisão da competição em 2024.