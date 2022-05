Tite chama Danilo, do Palmeiras, para amistosos da seleção brasileira

O volante Danilo, 21, do Palmeiras, foi a principal novidade da lista do técnico Tite para três amistosos da seleção brasileira que vão acontecer no próximo mês. O jogador é um dos principais destaques do campeão da Libertadores desde a temporada passada e recebe a primeira oportunidade na equipe nacional.

"É um jogador que a gente vem acompanhando. Em um hall de 50 atletas ou mais, atenção a novos talentos. Essa sequência de grandes jogos do Danilo proporcionou. Fizemos visitas ao Palmeiras. A gente vai buscando uma série de componentes importantes", explicou Tite.

O Brasil vai entrar em campo contra a Coreia do Sul, no próximo dia 2. Depois disso, enfrenta o Japão (6). Estava programado outro amistoso diante da Argentina (11), mas a partida foi cancelada, segundo o coordenador de seleções, Juninho Paulista. A ideia é manter a data, mas enfrentar um adversário africano.

Na lista apresentada por Tite, estão oito atacantes. Entre eles, Rodrygo, que na semana passada foi o herói do Real Madrid na classificação para a final da Champions League ao fazer dois gols nos acréscimos contra o Manchester City. Gabriel Jesus também voltou a ser chamado.

Está é a penúltima convocação da seleção antes da Copa do Mundo no Qatar, em novembro. Em setembro, o Brasil terá mais dois compromissos. Um amistoso contra o México e o confronto com a Argentina pelas Eliminatórias. Trata-se do jogo que foi abandonada em setembro do ano passado na Neo Química Arena, em São Paulo.

Fiscais da Anvisa entraram em campo depois de oito minutos e interromperam a partida porque quatro atletas argentinos (Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero e Giovani Lo Celso) não seguiram os protocolos da pandemia da Covid-19 para entrarem no Brasil.

Os dois países pediram à Fifa os pontos da partida, mas a entidade determinou que eles se enfrentassem novamente.

Veja abaixo a lista de Tite:

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

LATERAIS: Dani Alves (Barcelona), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Manchester United) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

ZAGUEIROS: Éder Militão (Real Madrid), Gabriel (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)

MEIO-CAMPO: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Danilo (Palmeiras), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Lyon) e Philippe Coutinho (Aston Villa)

ATACANTES: Gabriel Jesus (Manchester City), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Neymar (PSG), Raphinha (Leeds), Richarlison (Everton), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid)