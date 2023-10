Tombense x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Com fama de visitante indigesto, o Vila Nova encara o Tombense na noite desta quinta-feira (19), às 19 horas, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG), pela 33ª rodada da Série B. Ao time colorado só a vitória interessa para confirmar a reação e perseguição ao G4.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)

Após vencer o Botafogo-SP em casa e fazer as pazes com a vitória diante de sua torcida, o Vila Nova fez as malas e viajou para o interior de Minas Gerais, onde jogará em Tombos pela primeira vez na história. No retrospecto entre os times, são três jogos do Tigre contra o Tombense. O único em solo mineiro foi disputado no ano passado em Muriaé. No 1º turno deste ano, a equipe goiana venceu por 1 a 0.

A equipe liderada pelo técnico Lisca tem pela frente a missão de seguir com o bom aproveitamento longe de Goiânia. Se isso acontecer, o Tigre manterá acesa a chama da esperança em busca do acesso à Série A, que esteve quase apagada, mas que ganhou oxigênio na última rodada com a vitória sobre o Botafogo-SP e tropeços de alguns concorrentes.

Entre os 20 participantes desta Série B, o Vila Nova é o dono da terceira melhor campanha como visitante. Longe de casa, o Tigre soma seis vitórias, três empates e sete derrotas, com aproveitamento de 43,8%. O desempenho fica atrás apenas de Atlético-GO (47,9%) e Juventude (56,3%). Por isso, há confiança do time colorado de boa atuação no interior mineiro para a busca dos três pontos.

O Tombense, por outro lado, é um dos piores mandantes da Série B. Até aqui, a equipe mineira tem 39,6% de aproveitamento em casa. São quatro vitórias, sete empates e cinco derrotas. Chapecoense (33,3%) e ABC (22,9%) são mandantes com desempenhos abaixo.

Para essa partida, o técnico Lisca deverá promover mudanças nas duas laterais. Léo Duarte volta ao time titular na vaga de Marcelinho, que vai cumprir suspensão automática. Do outro lado do campo, Rodrigo Gelado retorna ao time após cumprir suspensão e ganha a vaga de Marquinhos Pedroso.

O Tombense-MG, por sua vez, vive situação delicada na classificação e precisa de um milagre para escapar do rebaixamento. A equipe mineira é a 18ª colocada e necessita de 13 pontos dos 18 que ainda estão em jogo para atingir a marca mínima histórica, 45 pontos, de um clube que conseguiu se livrar da queda à Série C.

Com 28 pontos, a equipe comandada pelo técnico Moacir Júnior, ex-Aparecidense, está a seis pontos da Ponte Preta, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

O treinador não conta com o experiente goleiro Felipe Garcia, que está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos. Ele vinha de sequência de 86 jogos seguidos como titular na equipe mineira.

O lateral direito Kevin e o meia Matheus Frizzo, por sua vez, ficam à disposição após cumprirem suspensão na rodada passada.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 33ª rodada

Jogo: Tombense x Vila Nova

Local: Estádio Antônio Guimarães de Almeida (Tombos-MG)

Data: 19/10/2023

Horário: 19 horas

Transmissão: Premiere

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa/DF

Assistentes: Lucas Torquato Guerra/DF e Luis Filipe Gonçalves Correa/PB

VAR: Philip Georg Bennett/RJ

TOMBENSE: Léo Lang (Jean); Pedro, Ednei, Roger Carvalho e Guilherme Santos; Zé Ricardo, Bruno Matias e Matheus Frizzo; Kevin, Fernandão e Kleiton. Técnico: Moacir Júnior.

VILA NOVA: Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Cristiano, Igor Henrique e Lourenço; Juan Christian, Caio Dantas e Guilherme Parede. Técnico: Lisca.