Torcedor é agredido por PM com golpes de cassetete após jogo entre Atlético-GO e Nacional-URU; vídeo

Um torcedor do Nacional do Uruguai (URU) foi agredido por dois policiais militares na noite desta terça-feira (9), após o fim da partida contra o Atlético-GO, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Um vídeo gravado por outra pessoa que estava no local mostra um militar batendo na vítima com o que parecer ser um cassetete e outro policial chega e chuta.

Nas imagens, é possível ver que o torcedor está caído no chão e que há outros policiais próximos acompanhando as agressões. Em nota, a Polícia Militar (PM) explica que a torcida do Atlético deveria sair do estádio primeiro e, logo em seguida, os torcedores do Nacional-URU. “Um procedimento comum em jogos envolvendo duas torcidas”, alegou a corporação.

O Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (BEPE), que organizava a saída das torcidas, afirma que alguns torcedores do Nacional se exaltaram por não aceitarem aguardar a saída da torcida do Atlético. “Começaram a vandalizar o estádio, arrancando cadeiras, momento em que alguns policiais foram agredidos e lesionados”, relataram.

De acordo com a PM, os policiais militares utilizaram os meios necessários para conter o tumulto, fazendo uso de equipamentos menos letais. “Entretanto, já determinou a instauração de um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias envolvendo a atuação policial”, afirmou em nota. Como a identidade da vítima não foi revelada, a reportagem não pôde verificar o estado de saúde.

Íntegra da nota da PM

A propósito da solicitação de nota sobre a atuação policial no jogo Atlético x Nacional, no estádio Serra Dourada, a Polícia Militar de Goiás informa o que segue:

Ao término do jogo, visando a segurança de todos, os torcedores do Nacional foram orientados a aguardarem que a torcida do Atlético se retirasse para que não houvesse confronto entre eles, procedimento comum em jogos envolvendo duas torcidas.

Informações oriundas do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (BEPE), dão conta de que alguns torcedores do Nacional se exaltaram por não aceitarem aguardar a saída da torcida do Atlético, e começaram a vandalizar o estádio, arrancando cadeiras, momento em que alguns policiais foram agredidos e lesionados. Em razão dessa situação, os policiais militares que atuavam utilizaram os meios necessários para conter o tumulto, fazendo uso de equipamentos menos que letais. Após isso, o tumulto foi controlado e a torcida levada aos respectivos ônibus.

Entretanto, em razão dos fatos noticiados, a Polícia Militar já determinou a instauração de um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias envolvendo a atuação policial.