Torcedor nascido nos Estados Unidos conhece CT do Atlético-GO: 'sempre sonhei em vir aqui'

Filho de brasileiros, mas nascido nos Estados Unidos e morador no Estado de Massachusetts, o jovem Kaio Pires, de 16 anos, conheceu na manhã desta terça-feira (10) o CT do Dragão.

Ao lado do tio e torcedor atleticano, Leonardo Luiz, Kaio Pires assistiu ao treino, tirou fotos com os jogadores e o técnico Eduardo Souza e coletou autógrafos numa camisa do Atlético-GO que ele levou para esta finalidade. “Sempre sonhei em vir aqui”, revelou o jovem norte-americano com sangue brasileiro que vem ao País e visita Goiânia pela primeira vez.

Segundo ele, os pais Flávio Pires e Vanessa Pires vivem e trabalham nos Estados Unidos há 23 anos. Eles deixaram Goiânia atrás do sonho de muitos brasileiros, de ganhar a vida e fazer um pé de meia na América. Assim, recebeu a influência paterna e de outros familiares, como o tio Leonardo Luiz, para se tornar atleticano.

À distância, pela TV e internet, Kaio Pires acompanha o noticiário do clube do coração. Segundo ele, dificilmente os pais retornarão ao Brasil, a não ser a passeio. Apesar de viver nos Estados Unidos e dominar o inglês, Kaio Pires se comunica muito bem em português. Uma herança cultural dos pais.

Na visita ao CT do Dragão, ele se mostrou atualizado em relação ao que acontece com o clube, mesmo à distância. Kaio se lembrou da contusão no ombro e da cirurgia do goleiro Ronaldo, ano passado, durante jogo da Copa Sul-Americana em que o Atlético-GO venceu por 1 a 0 o Nacional, do Uruguai, em Montevidéu.

O torcedor atleticano também ressaltou a boa fase do volante Gabriel Baralhas, titular desde 2021 e que fez grande temporada ano passado, mesmo com o rebaixamento do Dragão à Série B do Brasileiro. Ele ficará na torcida pelo acesso à Série A do Brasileiro nesta temporada.

Além do CT do Dragão, Kaio Pires visitou o Estádio Antonio Accioly. Ele lamentou não poder ficar em Goiânia até domingo (15), quando o Atlético-GO disputa o clássico contra o Goiás no Bairro de Campinas. Nas primeiras férias em solo brasileiro, Kaio viajará para conhecer outras cidades do País. Quem sabe, futuramente possa retornar CT do Dragão.