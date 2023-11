Torcedores do Atlético-GO se articulam para viagem a Mirassol

Torcedores do Atlético-GO se mobilizam para estar no penúltimo jogo do clube na Série B, na tarde deste sábado (18), em Mirassol (SP). O Dragão jogará no Estádio José Maria de Campos Maia, às 17 horas, com chances de acesso ou de encaminhar a vaga à elite nacional. O clube depende de alguns resultados para saber como fica a situação dele na tabela, mas a convicção é garantir a vitória e esperar pelo derradeiro compromisso na competição, em Goiânia, diante do Guarani, no dia 25.

A galera atleticana se articula nos grupos na internet e por iniciativas pessoais para estar em Mirassol, onde o clube jogará pela primeira vez. A expectativa é de que 500 a 600 torcedores atleticanos estejam no interior paulista, mesmo com as dificuldades de deslocamento.

Grupos de torcedores, como o da Galera do Twitter, o Amigos do Dragão e a turma da Torcida Dragões Atleticanos (TDA) deram o pontapé e têm delegações confirmadas para viajar até Mirassol, a cerca de 540km de Goiânia. Distância e, principalmente, os custos da viagem dificultam a presença de mais atleticanos no jogo decisivo. Todos prometem uma festa organizada, bonita e animada e esperam pela presença de atleticanos em veículos próprios ou daqueles que moram em São Paulo para reforçar o coro.

Como o Mirassol (57 pontos) tem reduzidas chances de acesso, a previsão é de que poucos torcedores locais estejam no estádio.

“Estamos animados. Acho importante que o torcedor faça um esforço para estar no jogo, incentivar e ajudar o nosso time a buscar a vitória”, disse Charlandro Brito, um dos membros do grupo Amigos do Dragão. Segundo ele, a previsão é de que os representantes do grupo viajem em cinco ou seis veículos próprios, com pelo menos 30 pessoas, entre amigos e familiares, que sairão na madrugada de sábado (18).

O grupo vai fazer o pernoite, de sábado (18) para domingo (19), num hotel em São José do Rio Preto (SP), a cerca de 20km do local da partida. Diária acessível, segundo ele, de 80 a 90 reais, para o pernoite e o café da manhã, antes do retorno no domingo. Se tudo correr bem, com a vitória sobre o Mirassol.

A galera da TDA também confirmou a lotação de um ônibus, com cerca de 50 pessoas. A organizada espera lotar mais um veículo (ônibus), mas esbarra no valor – R$ 9,5 mil, segundo o vice-presidente da TDA, Maykol Kuramoto. Na bagagem, as bandeiras da torcida estão garantidas, assim como o desejo de que o Dragão faça a diferença e conquiste a vitória fora de casa.

“Acho que vamos ganhar este jogo”, previu o dirigente da TDA, garantindo uma festa diferente no último jogo, contra o Guarani, na capital goiana. A previsão dele é de duas vitórias seguidas do Dragão para garantir o acesso à Série A.

Há outro grupo, o da Galera do Twitter, que prepara a Caravana Mirassol. Uma van, cuja passagem custa 280 reais (o ingresso não está incluído), já tinha lotação máxima na tarde desta segunda-feira (13). Há perspectiva de outra, conforme a procura de torcedores. Além da comitiva em veículo coletivo, há torcedores da Galera do Twitter que viajarão em carros próprios – 50 a 60 pessoas, calcula um dos organizadores, Carlos Mesquita. As faixas de mão e as bandeiras estarão na bagagem.

“Por se tratar de uma decisão, é importante criar um clima favorável, mesmo fora de casa”, frisou Carlos Mesquita. Além da Galera do Twitter, Carlos também atua em outra frente, que se articulou para alugar um ônibus. Ou seja, mais 40 a 50 atleticanos garantidos. Segundo ele, cerca de mais 50 torcedores aguardam a possibilidade de viajarem. Porém, esperam para que apareça algum patrocinador para a nova lotação.

Custos

Após o empate (0 a 0) contra o Sport, no Recife, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, disse em entrevista que a intenção é “invadir Mirassol” no jogo deste sábado (18). Porém, o chamamento é para que os torcedores se articulem voluntariamente. O clube não tem a intenção de arcar com os custos da viagem neste momento.

Os custos encabeçam a lista de reclamações dos torcedores. A TDA revelou que a locação de ônibus custa R$ 9,5 mil, a Galera do Twitter trabalha com o valor de 280 reais para cada passageiro nas vans. Carlos Mesquita, deste último grupo, revelou que cerca de 100 atleticanos estão em lista de espera para, caso seja disponibilizado ônibus com passagem gratuita, se juntem aos que estarão em Mirassol.

Não falta animação para encarar cerca de 1,5 mil km de estrada (ida e volta). Os torcedores devem partir na madrugada de sábado (18). Os que reservam hotel, como os dos Amigos do Dragão, retornam no domingo (19). A van da Caravana Mirassol retorna às 21 horas, enquanto o pessoal da TDA deve sair um pouco depois da partida. Porém, se o time ganhar, a a intenção é fazer a festa ao lado do time, ainda no estádio.