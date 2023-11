Torcedores do Vila Nova fazem loucuras por viagem e promessas pelo acesso

Natal (RN) é, desde a noite do último sábado (18), o destino mais procurado pela torcida do Vila Nova e vale tudo para acompanhar o clube colorado na rodada final da Série B. Vale até vender o carro e, no mesmo dia, já comprar passagens para estar em um dos jogos mais importantes ao longo dos 80 anos da equipe vilanovense: a partida contra o ABC, no próximo sábado (25), que vale o inédito acesso à Série A para o Vila Nova.

Loucura? Insanidade? Amor por um clube? A mistura de tudo isso é a resposta que Pedro Batista dos Santos, o Pedrin, tem para resumir sua saga para acompanhar o jogo. O goianiense de 23 anos vendeu um carro, Gol G5 2013 e comprou passagens para ir a Natal ao lado da mulher, Bruna Cândido, para assistir ao duelo diante do ABC.

A história começou há pouco mais de quatro meses. No dia 10 de julho, o Vila Nova venceu o Vitória por 1 a 0, no OBA, pela 16ª rodada da Série B, e assumiu a liderança da competição.

“Eu fiz uma promessa depois dessa vitória sofrida. Saí do OBA, aqui mesmo (aponta pra Rua 256 no Setor Leste Universitário), e falei que, se o Vila precisasse subir na última rodada, eu iria vender o carro para ir pra Natal”, contou o torcedor.

“O que eu fiz? Eu comprei um carro em um leilão. Um Gol G5, reformei, deixei ‘lindão’ e inicialmente optei por ficar com ele para vender mais para a frente, até por causa da fase, o time estava oscilando. Quando o Vila ganhou do Ceará no sábado (18), eu saí do OBA decidido que ia ter que antecipar a venda. Lembrei do meu cunhado (Matheus Cândido), que queria um carro. Encontrei com ele depois do jogo e já falei para comprar, que me desse uma entrada de uns R$ 5 mil e depois a gente vê as outras parcelas”, completou o torcedor, que vendeu o veículo pelo valor de R$ 25 mil.

No sábado (18) à noite, Pedrin comprou as passagens de ida e volta para ele e a mulher. “Achei nos valores de R$ 7 mil, R$ 8 mil, tudo muito acima. Esperei um pouco e consegui uma de pouco mais de R$ 5 mil. Já parcelei e vou usar o dinheiro da entrada para pagar a fatura. Os prejuízos que ainda vão chegar, a gente resolve depois”, falou, aos risos, o vilanovense, que é sócio em uma produtora de eventos e avisou aos colegas que não estará no próximo compromisso profissional, justamente no sábado (25), em Jataí, por causa do Vila Nova, que enfrenta o ABC, no Frasqueirão, no mesmo dia.

“É a maior loucura que já fiz, não teve nada parecido. Esse acesso nunca esteve tão próximo. Esteve em 2008, eu tinha só oito anos, mas lembro até hoje do pênalti perdido pelo Túlio Maravilha (na derrota de 3 a 2 para o Grêmio Barueri, pela 35ª rodada, resultado que tirou o time colorado do G4). A situação deste ano é a melhor que já tivemos”, disse Pedrin, que fez duas promessas em caso de acesso.

“Eu já paguei a tatuagem (mostra à reportagem o comprovante de pagamento de R$ 800), vou fazer o escudo do Vila quando voltar de Natal. Também vou andando até Trindade, devo organizar para ir este ano ainda”, revelou o torcedor colorado.

Pedrin embarca com a mulher para Natal no sábado (25) pela manhã e volta na quarta-feira (29). Além das passagens, eles já reservaram um local para hospedagem na capital do Rio Grande do Norte, mas ainda não garantiram os ingressos. “Eu ativei as notificações das redes sociais do ABC, só estou esperando eles publicarem como será a venda. Pago o que for, mas vou ver o Tigrão subir. Eu sonhei a vida inteira com isso”, avisou Pedrin, que acredita na vitória colorada em 2 a 1.

Promessa e viagem

O que não vai faltar após a conclusão da Série B, se o Vila Nova subir à Série A, é torcedor do clube colorado pagando algum tipo de promessa. A mais tradicional é ir a pé até Trindade. O goianiense Gabriel Galdino quer ser uma dessas pessoas.

“Fiquei doente na semana passada e perdi um jogo desta Série B pela primeira vez. Não pude ir ao OBA, mas, depois da vitória sobre o Ceará e com só um jogo pra gente subir, já tomei a decisão que, se subir, vou pra Trindade. Estou só na base do maracujá, a semana não passa, quero esse acesso e vou pagar essa promessa ainda neste ano”, comentou o torcedor, que está em tratamento de um problema de cálculo renal.

“Não vai ser um jogo tranquilo, o ABC vai para cima e não existe jogo fácil para o Vila. Mas vamos voltar para casa com esse acesso, estou confiante e vai ser vitória de 2 a 0 com gols do Caio Dantas e Juan Christian”, prevê Gabriel, que tem 35 anos e trabalha no ramo de logística.

Em 2023, o Vila Nova fez seu melhor turno da história com 35 pontos no 1º turno da competição. A boa fase aumentou a expectativa da torcida sobre o possível acesso à Série A e ajudou o colorado Lucas Vinicius Canedo Silva a decidir ir ao estádio em que o time colorado conquistasse a inédita ida à elite nacional.

“Confesso que sempre fico na expectativa de acesso e automaticamente quero estar junto. Desde o começo do campeonato, esteve nos meus planos e, ontem (domingo, 19), eu comprei as passagens. Estou, agora (segunda, 20, à tarde), reservando a hospedagem”, contou o comerciante de 32 anos, que acredita que terá custos de em torno de R$ 4,5 mil com passagens e hospedagens.

O torcedor, porém, revelou que ficou um pouco desconfiado da equipe na fase de oscilação no final do 1º turno e início do returno. A confiança no acesso só voltou agora na reta final.

“Quando contrataram o Lisca (30ª rodada), eu animei que poderia acabar com essa oscilação, mas não deu certo e a confiança voltou mesmo com a sequência após o Atlético-GO (de quatro jogos de invencibilidade do Tigre)”, disse Lucas Silva, que vai para Natal na quinta-feira (23) e volta na terça (28) da próxima semana.