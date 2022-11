Torcida goiana vibra com vitória do Brasil e confia no hexa; veja fotos

A torcida goiana aprovou a estreia do Brasil na Copa do Mundo e aumentou a confiança na busca pelo hexa. Em diversos pontos da cidade, torcedores colocaram a camisa da seleção, partiram para locais com telões e vibraram com a vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia, na conclusão de jogos da 1a rodada do Mundial do Catar.

A festa demorou para se concretizar, já que os gols da vitória saíram apenas no segundo tempo. Na primeira etapa, muitos gritos de lamentações a cada chance perdida.

"Faltou acertar esse passe final, estamos jogando bem. O jogo está duro, mas confio que no segundo tempo as coisas vão acontecer", analisou o empresário Mauro Roberto, de 52 anos, que foi à Copaexperience no Passeio da Águas com amigos.

E na etapa final as coisas aconteceram para o Brasil. No Mercado da 74, no Centro, centenas de torcedores vibraram com os gols marcados pelo atacante Richarlison.

"Esse menino (Richarlison) é estrelado. O segundo gol foi lindo, gostei muito da atuação dele e do Vinícius Júnior. O Neymar ficou devendo e o Raphinha precisa melhorar os chutes", disse o aposentado Cicero de Melo Neto, que vê o ataque do Brasil como ponto forte.

"Se a gente for campeão será por muitos fatores, mas temos talento do meio pra frente. Isso está sendo o diferencial hoje (quinta, 24) e será nas próximas rodadas", completou.

No Setor Marista, alguns bares optaram em montar estruturas para torcedores. Em alguns pontos na região, a torcida se aglomerou na frente de bares e assistiam a partida em pé na rua.

"Atuação aprovada, nosso time jogou muito bem. Gostei muito da escalação. Acho que o time ficou jovem, mas tem variação no ataque. Daqui pra frente é vitória atrás de vitória. Vamos passar de fase e vencer quem aparecer pela frente", cravou o vendedor Gean Carlos, que quer ser hexacampeão sobre a Inglaterra.