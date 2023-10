Três clubes lutam por última vaga à elite do Goianão na rodada final

A Divisão de Acesso do Campeonato Goiano termina neste final de semana com uma disputa na 14ª e última rodada. Anapolina, Centro-Oeste e Jataiense lutam pela única vaga que resta na elite do Estadual. Os três times brigam ponto a ponto pelo objetivo a partir das 16 horas.

As outras situações estão definidas. O Goiatuba garantiu o acesso à elite goiana na antepenúltima rodada e conquistou título no domingo passado (15). Aparecida (11 pontos) e o Jaraguá (2 pontos,) estão rebaixados e disputarão a Terceirona em 2024.

Na tarde deste domingo (22), às 16 horas, a concorrência pela segunda vaga está parelha, mas duas equipes só dependem delas mesmas no confronto direto. É o Centro-Oeste, de Nerópolis (24 pontos), que decidirá a classificação em Jataí, no Estádio Arapucão, diante da Jataiense (23 pontos).

A vitória simples na casa do adversário é suficiente para o Centro-Oeste. Porém, se houver empate, o Centro-Oeste terá de torcer por empate ou derrota da Anapolina (23 pontos), em casa, para o Santa Helena (15 pontos), que reagiu no returno e evitou o descenso.

A Jataiense precisa só dela. Basta vencer em casa. Neste caso, elimina o Centro-Oeste, chegará aos 26 pontos e, mesmo que a Anapolina vença em Anápolis, a Raposa conquistará o acesso no desempate com a Xata, pois tem uma vitória a mais.

No Estádio Jonas Duarte, a Anapolina terá de ganhar do Santa Helena. É o primeiro passo. Depois, torce pelo empate em Jataí para que a festeira torcida da Rubra possa comemorar o retorno à elite após três anos – foi rebaixada no Estadual 2020.

Na briga pelo acesso, o Centro-Oeste é comandado pelo técnico Luiz Carlos Winck, que entrou no lugar de Higo Magalhães e pode dar ao clube, uma SAF como modelo de gestão, o acesso inédito à elite após 14 anos de fundação.

A Jataiense fez a melhor campanha do returno, com 15 pontos. É dirigida por Wladimir Araújo e busca a volta à elite, que jogou pela última vez em 2021. A Anapolina tem o técnico Sérgio Araújo, o terceiro do clube nesta Segundona.

No domingo (22), às 16 horas, o rebaixado Aparecida se despede da Segundona no Estádio Annibal Batista, em Aparecida de Goiânia, contra a Aseev, sem chances de acesso.

Em jogo antecipado para sábado (21), às 16 horas, o Goiatuba (campeão) encara o Jaraguá (rebaixado) no Estádio Divino Garcia Rosa. O Azulão receberá o troféu de campeão, as medalhas e depois pretende comemorar o título com a torcida na feira coberta da cidade. O Goiatuba conquistou o título da Segundona pela quarta vez.