Três jogadores do Atlético-GO seguirão emprestados em 2024

O Atlético-GO terá um novo lateral esquerdo em 2024. Com negociação encaminhada com Guilherme Romão, o Dragão confirmou que os laterais Jefferson e Arthur Henrique não voltarão ao clube goiano no próximo ano.

Jefferson estava emprestado ao Vasco desde julho e tinha contrato até o dia 30 de abril de 2024. Pelo time carioca, porém, o jogador de 26 anos sequer foi relacionado em jogos da Série A e se despede da equipe cruzmaltina sem entrar em campo.

Revelado pelo Goiás e no Atlético-GO desde 2021, Jefferson já definiu seu destino. Ele atuará pelo Juventude em 2024. O clube gaúcho, do técnico Thiago Carpini, estará na elite nacional na próxima temporada. O vínculo do atleta com o Dragão é válido até o final do próximo ano e a princípio não será renovado.

Outro jogador da posição, que está emprestado, é Arthur Henrique. O lateral de 29 anos foi cedido ao São Bernardo neste ano e seguirá no clube paulista em 2024. O vínculo com o Atlético-GO também se encerra no final da próxima temporada e não foi definido se haverá extensão do contrato junto ao Dragão.

Outro atleta que voltaria de empréstimo ao Atlético-GO, mas será emprestado novamente, é o zagueiro Ramon Menezes. Com contrato até o final de 2024, o defensor de 28 anos estava emprestado ao CRB e acertou com o Ceará para a próxima temporada.