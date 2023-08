Treinador da Aparecidense é convocado como auxiliar da comissão técnica da seleção sub-23

O técnico Hemerson Maria, da Aparecidense, será o auxiliar técnico da seleção brasileira pré-olímpica nos amistosos contra o Marrocos, em setembro. O treinador foi convocado pela CBF para trabalhar ao lado de Ramón Menezes, que é o técnico da equipe, que tem o zagueiro do Goiás Lucas Halter entre os jogadores convocados.

A equipe sub-23 vai disputar dois amistosos contra a seleção do Marrocos da categoria, em setembro. As partidas são preparatórias para os Jogos Pan-Americanos, no Chile, de 20 de outubro a 5 de novembro.

A equipe também está em preparação para o Pré-Olímpico, em janeiro de 2024, na Venezuela. Inicialmente, a convocação de Hemerson Maria é para os dois amistosos de setembro.

Hemerson Maria trabalhou com Ramon Menezes no Joinville. Ramon Menezes começou a carreira como auxiliar técnico no clube catarinense. Em 2014, estava na comissão liderada por Hemerson Maria, que fez o Joinville campeão da Série B em 2014.

Hemerson Maria está na Aparecidense desde 11 de junho. O treinador pegou o Camaleão na zona de rebaixamento da Série C e fez trabalho de recuperação, garantindo a permanência da equipe na 3ª Divisão nacional.

No próximo fim de semana, a Aparecidense encerra sua temporada na rodada final da fase de classificação da Série C. Enfrenta o Volta Redonda, sábado (26), às 16 horas, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.