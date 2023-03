Treinos livres, classificação e corridas: confira a programação da Stock Car em Goiânia

O Autódromo Internacional Ayrton Senna será palco da abertura da temporada de 2023. As duas corridas vão ocorrer no domingo (2 de abril), mas as atividades no traçado de 3.835 metros começam na quinta-feira (30) com o começo dos treinos. Neste ano, serão 15 equipes com 30 pilotos. Todos estarão em Goiânia para o início da categoria.

As atividades em Goiânia vão começar na quinta-feira com os treinos extras. Essas atividades são utilizadas para acúmulo de quilometragem e será a primeira experiência das equipes e pilotos com com os novos pneus da categoria, que trocou de fornecedor para este ano.

Além da Stock Car, a Turismo Nacional (TN) abre a temporada de 2023 em Goiânia. Na sexta-feira (31), as duas categorias terão treinos livres - neste dia a TN também terá sua classificação para as quatro corridas de sábado (1º de abril).

No sábado, além das provas da TN, a Stock Car terá seu treino classificatório para as duas corridas de domingo (2). No final de semana, com exceção na sexta-feira, será quando o público terá acesso ao Autódromo Internacional Ayrton Senna. Os ingressos estão à venda com valores que variam de 40 a 220 reais. Haverá comercialização de bilhetes nas bilheteiras da praça esportiva, mediante disponibilidade.

Em 2023, a Stock Car terá 15 equipes e 29 pilotos. Nomes como o atual campeão Rubens Barrichello; o segundo maior vencedor da categoria com cinco títulos, Cacá Bueno; e os tricampeões e companheiros de equipe, Daniel Serra e Ricardo Maurício estão confirmados no grid.

Nomes como Átila Abreu, Ricardo Zonta, Felipe Fraga, Nelson Piquet Jr., Felipe Massa, Tony Kanaan e Gabriel Casagrande também serão atrações em Goiânia e ao longo da temporada da principal categoria do automobilismo brasileiro.

O calendário da Stock Car terá 12 etapas, sem rodadas duplas. Além da abertura da temporada, Goiânia será palco da 7ª etapa da Stock Car. A previsão é que a etapa seja disputada nos dias 26 e 27 de agosto, no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Confira a programação completa da abertura da Stock Car em Goiânia:

Descrição do evento

1ª etapa – Stock Car Pro Series

1ª etapa – Turismo Nacional

Data: 1º e 2 de abril de 2023

Horários:

1º de abril: 7h30 às 17h

2 de abril: 7h30 às 17h

Local: Autódromo Internacional Ayrton Senna, Goiânia

Programação do fim de semana

Quinta-feira, 30 de março

9h – Stock Car Pro Series – 1º Treino Extra

13h – Stock Car Pro Series – 2º Treino Extra

16h – Stock Car Pro Series – Track Walk

Sexta-feira, 31 de março

8h30 – Turismo Nacional – Shakedown

9h – Stock Car Pro Series – Shakedown

9h30 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

10h45 – Turismo Nacional – Treino Livre 1

13h – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

14h15 – Turismo Nacional – Treino Livre 2

16h30 – Turismo Nacional – Classificação (1º Grupo)

16h50 – Turismo Nacional – Classificação (2º Grupo)

Sábado, 1º de abril

9h55 – Turismo Nacional – Corrida 1 (15 minutos + 1 volta)

10h20 – Turismo Nacional – Corrida 2 (15 minutos + 1 volta)

12h35 – Stock Car Pro Series – Shakedown

13h – Stock Car Pro Series – Classificação

14h30 – Turismo Nacional – Corrida 3 (15 minutos + 1 volta)

14h55 – Turismo Nacional – Corrida 4 (15 minutos + 1 volta)

Domingo, 2 de abril

8h55 – Turismo Nacional – Corrida 5 (20 minutos + 1 volta)

9h50 – Visitação aos Boxes (60 minutos)

11h40 – Stock Car Pro Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

12h20 – Stock Car Pro Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

13h50 – Turismo Nacional – Corrida 6 (20 minutos + 1 volta)