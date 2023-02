Trio de contratados promete competitividade nos jogos decisivos do Atlético-GO

O volante Matheus Sales, o meia-atacante Bruno Tubarão, ambos de 27 anos, e o atacante Gustavo Coutinho, de 24 anos, reforçam o Atlético-GO na reta decisiva do Goianão. O trio de jogadores do rubro-negro garante competitividade e carrega responsabilidade de levar a equipe atleticana à semifinal do Campeonato Goiano. Na tarde deste sábado (25), às 15h30, o Dragão inicia a fase quartas de final do Estadual em Iporá, no Estádio Ferreirão.

O trio também carrega expectativa de bom rendimento na Copa do Brasil e na Série B. Os três jogadores contratados pelo Atlético-GO para a temporada 2023 foram apresentados na tarde desta quinta-feira (23) no CT do Dragão.

Matheus Sales foi cedido pelo Coritiba até o final da temporada. Ano passado, ele atuou pelo Goiás na Série A do Brasileiro. Não ficou no alviverde e revela que o acerto com o Dragão “foi muito rápido”.

Volante com passagens por Palmeiras e Coritiba, Matheus Sales explicou que a posição é exigente em termos de entrega em campo. “Vim aqui para me dedicar ao máximo. Sei que ali é uma função (volante) meio complicada. Na nossa função, é preciso marcar, atacar. É isso o que vejo e venho para fazer o melhor pelo Atlético-GO”, destacou o volante, que deve estrear na partida diante do Iporá, no lugar de Mikael.

Gustavo Coutinho

O atacante Gustavo Coutinho foi emprestado pelo Fortaleza para suprir as ausências, por enquanto, de Igor Torres (ambos jogaram juntos no time cearense) e Felipe Vizeu, ambos em fase de transição física. Ano passado, Gustavo Coutinho marcou 19 gols pelo Botafogo-PB, em jogos do Campeonato Paraibano, Série C do Brasileiro e Copa do Nordeste.

“Sou um jogador muito aguerrido. O torcedor do Atlético-GO pode esperar muita dedicação, raça”, prometeu o jogador, confiante de que poderá superar a marca de 21 gols marcados ano passado. Ele lembrou que viveu a melhor fase em 2022, emprestado a outro clube (Botafogo-PB), condição em que chega agora ao Atlético-GO, por empréstimo.

Bruno Tubarão não é estreante no Dragão. Disputou dez jogos no Atlético-GO no Goianão e explicou que, após mais de um mês no clube, está evoluindo. "Acredito que nós estamos fazendo um bom trabalho e no caminho certo. Agora, é fase decisiva e nós precisamos ter mais concentração, aprender com os erros nos jogos passados, os gols que nós levamos não podemos levar mais e continuar nesta evolução”, afirmou Bruno Tubarão, que fez o cruzamento na goleada de 3 a 0 sobre o Goianésia para um dos gols marcados por Daniel.