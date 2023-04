Trio goiano vira a chave e estreia no Brasileiro no fim de semana

A partir deste sábado (15), o futebol goiano começa sua caminhada nas duas principais divisões do Campeonato Brasileiro. Atlético-GO, Goiás e Vila Nova iniciam suas participações no principal torneio do futebol nacional em busca de seus objetivos nas respectivas divisões.

(Confira, no fim do texto, as estreias de Goiás, Atlético-GO e Vila Nova em todas as divisões e edições de Brasileiro que disputaram)

O Goiás é o único representante goiano na elite do futebol brasileiro em 2023. O time esmeraldino inicia a disputa jogando fora de casa, contra o Athletico-PR, e quer iniciar com vitória para deixar para trás a perda do título estadual para o rival Atlético-GO.

Essa será a terceira vez consecutiva que o time esmeraldino começa sua caminhada na Série A como visitante em Curitiba. Em 2020, o Goiás perdeu para o Furacão na Arena da Baixada. Na temporada passada, foi goleado pelo Coritiba, por 3 a 0.

Contra o rubro-negro paranaense, o Goiás tenta quebrar um tabu que dura desde 2019. Nas últimas três estreias, seja na Série A ou Série B, o time esmeraldino não conseguiu sair com a vitória. Além dos dois jogos em Curitiba, o Goiás empatou com o Sampaio Corrêa pela 1ª rodada da Série B de 2021.

Para tentar quebrar essa escrita negativa, o time esmeraldino deve contar com a estreia do meia Guilherme Marques, que está regularizado e em boa condição física. O Goiás terá na área técnica o auxiliar Emerson Ávila, técnico interino após a demissão de Guto Ferreira.

Na Série B, Atlético-GO e Vila Nova representarão o futebol goiano. O Dragão foi rebaixado na temporada passada e quer voltar imediatamente para a elite. O campeão goiano estreia fora de casa, contra o Sampaio Corrêa, neste sábado (15).

Diferente do que aconteceu com o Goiás nas últimas três temporadas, o Dragão não foi derrotado nas estreias dos últimos três anos no Brasileiro. Na Série A, o Atlético-GO goleou o Flamengo, por 3 a 0, em 2020, bateu o Corinthians, fora de casa, por 1 a 0, e empatou com o Flamengo, em Goiânia, por 1 a 1.

Nas últimas quatro edições de Série B que disputou, o Dragão também largou com o pé direito. O time rubro-negro venceu Boa Esporte (2015), Oeste-SP (2016), Criciúma (2018) e São Bento (2019). A última derrota do Atlético-GO em estreias em qualquer divisão do Campeonato Brasileiro foi em 2017, quando foi goleado pelo Coritiba, fora de casa, por 4 a 1 - a competição era a Séire A.

Com vários reforços contratados e após resultados frustrantes de eliminações precoces no Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Copa Verde, o Vila Nova joga suas últimas cartas da temporada na disputa da Série B. O time colorado reforçou bastante o elenco e quer brigar na metade de cima da tabela.

O torcedor colorado pode se apegar ao retrospecto positivo em estreias nos últimos anos. A última derrota do Vila Nova na 1ª rodada de uma divisão do Campeonato Brasileiro se deu em 2011, quando o Tigre foi derrotado pelo Vitória, no Barradão, em Salvador - era a Série B.

Depois disso, a equipe colorada fez 11 estreias, nas séries B e C, e não perdeu. São seis vitórias e cinco empates no período. Ao mesmo tempo, o Tigre não conseguiu vencer nos últimos quatro jogos de estreia no Brasileiro. O time colorado empatou todos eles pelo mesmo placar: 1 a 1. Foi assim com Paraná, Botafogo e Vasco na Série B e com o Manaus na Série C.