Turismo Nacional abre temporada de 2024, que terá novo formato, em Goiânia

Com treinos nesta quinta-feira (22), a temporada de 2024 da Turismo Nacional começou em Goiânia. A competição terá novo formato neste ano e ganhou duas corridas, que aumentaram para oito etapas o calendário do campeonato. A primeira corrida será no sábado (24) e a entrada é gratuita, mas é preciso retirar o bilhete de forma online.

A principal novidade é como o campeão será definido. Serão três campeonatos ao longo das oito etapas: Sprint, com seis etapas e a Copa Endurance, com duas etapas. Cada competição terá um campeão. A soma dos resultados das oito etapas vão ser contabilizadas na classificação “Overall” e definirá o campeão geral.

A competição “Sprint” terá quatro provas de 15 minutos de duração mais uma volta e duas corridas de 20 minutos mais uma volta. A Copa Endurance será de duas etapas com uma prova de três horas de duração mais uma volta, como será em Goiânia neste sábado (24).

Além disso, a Turismo Nacional vai conceder um título para os estreantes, no campeonato à parte “Rookie B”. “Eu acho que vai ser um bom ano, com muito aprendizado e com bons resultados”, comentou o piloto estreante Victor Manzini, que corre pela equipe “Roberto Manzini Centro Pilotagem” e começa sua primeira temporada de automobilismo com boas expectativas.

Victor Manzini vem de cinco temporadas no kart, com os títulos de campeão de 2023 da Copa São Paulo de Kart KGV na categoria Rotax DD2 e de vice-campeão de 2022 do Brasileiro de Kart categoria Rotax DD2. Ele fez testes em carros da Stock Car e Fórmula 4. Será a primeira vez que o piloto paulistano vai correr em Goiânia.

“Não tivemos nenhum tipo de treino com esse carro. Mas estou confiante para a primeira etapa. Acho que a maior dificuldade vai ser eu me encontrar no circuito. Nunca andei em Goiânia. Para isso, estou treinando no simulador”, completou o piloto Victor Manzini.

Nesta 1ª etapa da temporada, a Turismo Nacional terá prova, no sábado (24), com duração de três horas mais uma volta. A corrida está prevista para começar às 14h55. As primeiras mil pessoas que chegarem ao autódromo terão acesso à visitação aos boxes, a partir do meio-dia.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA 1ª ETAPA DA TURISMO NACIONAL EM GOIÂNIA

Quinta-feira, 22 de fevereiro

10h00 – Treino Extra 1

14h00 – Treino Extra 2

16h00 – Treino Extra 3

Sexta-feira, 23 de fevereiro

10h00 – Treino Livre 1

13h00 – Treino Livre 2

15h00 – Treino Livre 3

16h30 – Classificação

Sábado, 24 de fevereiro

12h00 – Visitação aos boxes

14h55 – Etapa de Endurance de Goiânia (corrida com três horas mais uma volta)

18h00 - Pódio

CALENDÁRIO DA TURISMO NACIONAL 2024

1ª etapa Endurance - 24/02 – Goiânia (GO)

1ª etapa Sprint - 14/04 – Interlagos (SP)

2ª etapa Sprint - 26/05 – Cascavel (PR)

3ª etapa Sprint - 21/07 – Goiânia (GO) ou alternativa

4ª etapa Sprint - 25/08 – Velocitta (SP)

2ª etapa Endurance - 14/09 – Rio Grande do Sul

5ª etapa Sprint - 20/10 – Rio Grande do Sul

6ª etapa Sprint - 01/12 – Brasília (DF)