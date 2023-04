Uma semana após deflagração da 2ª fase, atualização sobre manipulação no futebol brasileiro

A Operação Penalidade Máxima, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) em fevereiro, possui duas fases e já investigou que pelo menos 14 jogos, entre séries A e B do Brasileiro do ano passado, além de cinco partidas de Estaduais deste ano, estão sob suspeita de manipulação de resultados. Até aqui, oito jogadores se tornaram réus no processo e outros nove são investigados.

Nesta semana, jogadores investigados na 2ª fase da Operação, começaram a ser ouvidos em depoimentos feitos pelo MP-GO, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Foram os casos dos zagueiros Eduardo Bauermann (Santos) e Paulo Miranda (ex-Náutico).

Quais são os jogos investigados:

Série B 2022

5/11/2022 - 36ª rodada - Sampaio Corrêa 2 x 1 Londrina

- Jogadores do Sampaio Corrêa toparam, segundo processo do MPGO, cometer um pênalti;

- Um pênalti foi cometido por Matheusinho.

5/11/2022 - 36ª rodada - Criciúma 2 x 0 Tombense

- O volante Joseph aceitou cometer um pênalti na partida, diz o processo;

- Joseph cometeu um pênalti na partida.

6/11/2023: Vila Nova 0 x 0 Sport

- Romário e Gabriel Domingos aceitaram cometer um pênalti na partida, diz o processo;

- Não houve pênalti na partida.

Série A 2022

10/9/2022 - 26ª rodada - Palmeiras 2x1 Juventude

- Um jogador do Juventude foi assediado para receber um cartão amarelo;

- Três atletas do time gaúcho foram advertidos: Moraes, que hoje atua no Atlético-GO, Jadson e Vitor Gabriel.

5/11/2022 - 36ª rodada - Santos 1x1 Avaí

- Um jogador do Santos foi assediado para receber um cartão amarelo;

- Rodrigo Fernández, Luiz Felipe e Vinicius Nelson de Souza Zanocelo foram punidos com cartões amarelos.

5/11/2022 - 36ª rodada - Goiás 1x0 Juventude

- Dois jogadores do Juventude foram assediados para receber cartões amarelos;

- Moraes, Jonathan Dion, Felipe Pires, Cesar, Paulo Miranda e Victor Gabriel foram punidos com cartões.

5/11/2022 - 36ª rodada - Cuiabá 1x1 Palmeiras

- Um jogador do Cuiabá foi assediado para receber um cartão amarelo;

- Marllon e André Luis receberam amarelos no duelo.

5/11/2022 - 36ª rodada - RB Bragantino 1x4 América-MG

- Um jogador do RB Bragantino foi assediado para receber um cartão amarelo;

- Os atletas Kevin Lomonaco, Aderlan, Luan Cândido, Raul, Artur e Popó receberam amarelos.

6/11/2022 - 37ª rodada - Botafogo 3x0 Santos

- Um jogador do Santos teria de ser expulso na partida;

- O zagueiro Eduardo Bauermann recebeu cartão vermelho após o jogo.

Estaduais em 2023

Goianão - 12/2/2023 - Goiás 2x0 Goiânia

- Jogadores do Goiânia aceitaram perder o 1º tempo por determinada diferença de gols;

- O Goiânia perdeu o 1º tempo por 2 a 0

Paulistão - 8/2/2023 - Guarani 2x1 Portuguesa

- Um jogador teria de receber cartão amarelo.

- Leandro Vilela (Guarani), Thallyson e Diogo Lucio (Portuguesa) foram advertidos.

Gaúchão - 11/2/2023 - Esportivo 0x0 Novo Hamburgo

- Um jogador do Novo Hamburgo teria sido aliciado para cometer um pênalti;

- Nikolas, do Novo Hamburgo, cometeu pênalti no segundo tempo.

Gaúchão - 12/2/2023 - Caxias 3x1 São Luiz-RS

- Um jogador do São Luiz teria sido aliciado para cometer um pênalti;

- O atacante Jarro, hoje no Inter-SM, cometeu um pênalti no duelo.

Matogrosense - 11/2/2023 - Luverdende 0x2 Operário

- Manipulação no número de escanteios;

- Quinze escanteios foram registrados na partida.

Quem são os jogadores que se tornaram réus:

Romário, ex-Vila Nova, sem clube atual

Gabriel Domingos, ex-Vila Nova, sem clube atual

Joseph, ex-Tombense, sem clube atual

Mateusinho, ex-Sampaio Corrêa e está no Cuiabá

Allan Godoi, ex-Sampaio Corrêa, sem clube atual

André Queixo, ex-Sampaio Corrêa, afastado pelo Ituano

Ygor Catatua, ex-Sampaio Corrêa e está no Sepahan, o Irã

Paulo Sérgio, ex-Sampaio Corrêa, afastado pelo Operário-PR

Por quais crimes eles respondem:

- Todos, menos o volante Romário: corrupção em competições esportivas Art. 41-C (Estatudo do Torcedor) - Solicitar ou aceitar, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa

- Volante Romário: corrupção em competições esportivas Art. 41-D (Estatudo do Torcedor) - Dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de uma competição desportiva ou evento a ela associado Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa

Quem são outros réus:

Bruno Lopez de Moura (apontado como chefe da organização)

Camila Silva da Motta

Zildo Peixoto Neto

Ícaro Fernando Calixto dos Santos

Luís Felipe Rodrigues de Castro

Victor Yamasaki Fernandes

Quais são os crimes pelos quais vão responder:

Bruno Lopez de Moura

-Organização criminosa, com agravante de chefiar organização

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas

-Corrupção em competições esportivas

Dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de uma competição desportiva ou evento a ela associado

Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa

Cammila Silva da Motta e Zildo Peixoto Neto

-Organização criminosa

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas

Ícaro Fernando Calixto dos Santos, Luís Felipe Rodrigues de Castro e Victor Yamasaki Fernandes

-Organização criminosa

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas

-Corrupção em competições esportes

Dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de uma competição desportiva ou evento a ela associado

Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa

Quem são os sete dos noves jogadores identificados como investigados na 2ª fase da Operação Penalidade Máxima*

- Moraes, ex-Juventude e hoje no Atlético-GO

- Eduardo Bauermann, do Santos

- Igor Cariús, ex-Cuiabá e hoje no Sport

- Paulo Miranda, do Náutico

- Gabriel Tota, ex-Juventude e hoje no Ypiranga-RS

- Victor Ramos, ex-Portuguesa e hoje na Chapecoense

- Kevin Lomónaco, do RB Bragantino

*nenhum nome foi divulgado pelo MP-GO

Nesta 2ª fase da Operação Penalidade Máxima, deflagrada em 18 de abril, 20 mandados de busca e apreensão, além de três prisões, foram cumpridos em seis estados e 16 municípios. O número de réus na primeira fase foi de 14 pessoas e pode aumentar com o desenrolar da segunda fase das investigações.

Como funcionava o esquema?

Aliciadores entravam em contato com atletas e ofereciam valores para que os jogadores cometessem determinadas ações nas partidas: receber um cartão amarelo, ser expulso, cometer um pênalti, que a partida tivesse determinado número de escanteios e até mesmo o placar parcial, como ocorreu no clássico goiano entre Goiás e Goiânia - jogadores do Galo foram aliciados, segundo a investigação.

Qual valor os jogadores poderiam receber?

Na 1ª fase da Operação Penalidade Máxima, os atletas que se tornaram réus receberam R$ 10 mil de maneira adiantada e receberiam mais R$ 140 mil se as apostas de pênaltis cometidos na Série B tivessem dado certo.

Na 2ª fase, o valor divulgado inicialmente pelo MP-GO foi que os possíveis ganhos variaram de R$ 70 mil a R$ 100 mil.

Por quais crimes os investigados da 2ª fase podem responder?

Associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção em âmbito esportivo.

O que acontece neste momento das investigações?

O promotor Fernando Cesconetto e sua equipe colhem depoimentos dos investigados pelo MP-GO. Além disso, eles estão em análise dos materiais apreendidos com os suspeitos, jogadores, aliciadores e apostadores. Não há prazo para conclusão. Na 1ª fase, a denúncia foi divulgada após um mês e três dias da deflagração.