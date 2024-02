União Rondonópolis x Atlético-GO pela Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

Rondonópolis-MT, município no interior do Mato Grosso, se tornou uma localidade familiar nos roteiros de viagens traçados pelo Atlético-GO. Pela terceira vez, o Dragão inicia a Copa do Brasil na cidade e diante do mesmo o adversário - o União, destaque do campeonato estadual. A partida será nesta quarta-feira (21), às 21h30. Por ser visitante, o clube goiano pode avançar com empate ou, claro, vitória.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, escalações prováveis)

A meta da equipe mandante será a quebra de uma incômoda escrita negativa. Afinal, em dez participações do clube na Copa do Brasil, jamais o União passou à 2ª fase e obteve uma vitória apenas, em 2009, sobre o Inter-RS (1 a 0, mas, na volta, a equipe mato-grossense perdeu de 2 a 0). O rubro-negro tem mais tradição no torneio. Em 17 participações, amargou a eliminação na 1ª fase três vezes (1989, 2016 e 2018).

Na primeira “decisão” do clube em 2024, o Atlético-GO se classifica com vitória ou empate. Há boas razões para tratar a partida como decisiva, como a formação de um elenco competitivo, a estrutura e o calendário superiores se comparados ao adversário e as cotas pagas na Copa do Brasil, muito cobiçadas, por sinal.

A presença na 1ª fase garante ao Dragão R$ 1,47 milhão – a vaga na 2ª fase acrescenta mais R$ 1,785 milhão. Ou seja, o Atlético-GO garantiria um caixa acima de R$ 3,2 milhões nos dois primeiros meses da temporada.

Porém, é preciso pavimentar o caminho da classificação. O Atlético-GO sabe que o roteiro em Rondonópolis não deve ser simples. Nas duas vezes anteriores em que decidiu a vaga no Estádio Luthero Lopes, o Dragão venceu por 1 a 0 em 2020 (com gol de Matheuzinho) e goleou por 3 a 0 em 2022 (gols de Dellatorre, Shaylon e Airton). Foi necessário superar as dificuldades nas duas ocasiões, em relação ao empenho do adversário e aos entraves que o campo de jogo apresentava. Os triunfos exigiram competitividade.

Coincidentemente, naquelas duas temporadas (2020 e 22) o Atlético-GO avançou na Copa do Brasil, fez boas campanhas, faturou boas cotas e isso ajudou na estruturação do clube, que rivaliza com Goiás, Cuiabá-MT e Vila Nova como forças da região Centro-Oeste. Há quatro anos (2020), o time rubro-negro chegou às oitavas de final, enquanto em 2022 foi até as quartas de final na segunda melhor campanha do clube no torneio. Acabou eliminado pelo Corinthians.

No ano passado (2023), o Dragão teve desempenho aquém do esperado na Copa do Brasil, parou na 2ª fase sem nenhuma vitória e isso não foi bom para o começo de trabalho do então técnico Mozart no clube.

Em 2024, o técnico Jair Ventura ainda procura pela formação ideal do Atlético-GO. Depois de um início ruim no Goianão, o time melhorou e vem de seis vitórias seguidas, suficientes para garantir vaga nas quartas de final do Estadual.

Porém, a Copa do Brasil é tratada como torneio diferente para o clube. O próprio Jair Ventura sabe que boa campanha valoriza a carreira dele. Em 2018, na passagem curta pelo Corinthians, o treinador chegou à final e foi vice-campeão (o título ficou com o Cruzeiro).

Jair Ventura comandou treinos em Jataí, onde o Dragão venceu domingo (18) a Jataiense (2 a 0), e em Rondonópolis. Foram atividades fechadas, mas o treinador atleticano deve fazer seis mudanças em relação ao time que jogou em Jataí: o zagueiro Adriano Martins, o lateral Guilherme Romão, o volante Roni, o meia Shaylon e os atacantes Luiz Fernando e Zuleta são cotados para começar o jogo.

Luiz Fernando, com quatro gols no Goianão, tem um dado interessante em relação à Copa do Brasil. Autor de gols decisivos e importantes nas séries A e B, o atacante atleticano marcou pela primeira vez, numa competição nacional, no empate (2 a 2) com o Ypiranga-RS, no dia 17 de março de 2016, em Erechim-RS, pela Copa do Brasil. O primeiro gol do Talismã em nível nacional não foi suficiente para evitar a eliminação naquele ano – na volta, o Dragão perdeu por 2 a 0 e deu adeus ao torneio ainda na 1ª fase.

O União lidera o campeonato e está na semifinal do Mato-Grossense, quer chegar à final e tem outros projetos. Um deles é tentar superar o Atlético-GO na Copa do Brasil e também fazer caixa. Além disso, se prepara para disputar a Copa Verde e a Série D. Técnico campeão pelo clube no único título estadual (2010), Everton Goiano é o diretor de futebol do União. Trabalha em conjunto com o técnico e ex-jogador Luciano Dias e a diretoria para formar uma base competitiva. O elenco tem atletas locais, do futebol paulista e do Sul do País. Um deles é o meia Thiago Primão, que atuou pelo Atlético-GO em 2014 e 15.

“A nossa campanha é muito boa no campeonato local. Vamos trabalhar para decidir o título e traçar o projeto para a sequência desta temporada”, destacou Everton Goiano, ex-treinador de vários clubes do futebol goiano, como Goianésia, Anapolina, Iporá, entre outros. Nos últimos anos, passou a trabalhar na gestão de futebol, como na Anapolina e no Ceilândia-DF, em que chegou às quartas de final da Série D 2023.

FICHA TÉCNICA

União-MT: Caio, Índio (Camargo), Lucas Silva, Marcão, Fabinho; Geandro, Daniel Felizardo, Thomas; Douglas Nathan, Padu, Pikachu. Técnico: Luciano Dias

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinícius, Adriano Martins, Guilherme Romão; Roni, Gabriel Baralhas, Shaylon; Zuleta, Daniel, Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura

Local: Estádio Luthero Lopes (Rondonópolis-MT). Horário: 21h30. Onde assistir: Amazon Prime. Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira/SP. Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira/SP e Diego Morelli de Oliveira/SP