Uruguaio Alejo Cruz vibra com Atlético-GO na final do Goianão, mas descarta favoritismo

Há três meses no Atlético-GO, o atacante uruguaio Alejo Cruz se prepara para a disputa da primeira final de uma competição desde que chegou ao futebol brasileiro. O jogador e o Dragão buscam o título do Campeonato Goiano em duas partidas, no próximo domingo (31 de março) e no seguinte, o primeiro domingo de abril (dia 7).

Alejo Cruz faz parte de um grupo de seis estrangeiros dentro do elenco atleticano, ao lado do também uruguaio Emiliano Rodríguez, dos colombianos Mateo Zuleta, Rodallega e Yony González e do chileno Angelo Araos (contundido, se recupera de cirurgia no joelho). Todos eles atuaram no Estadual e querem ser campeões pelo clube.

Alejo Cruz descarta que o Atlético-GO seja o grande favorito ao título local. “Não creio que haja um favorito. Quando duas equipes chegam à final, creio que seja 50% a 50% para cada finalista. Não tem favorito”, comentou o uruguaio.

Para o jogador, ser campeão é uma meta comum dentro do clube. ”É um objetivo que plantamos (traçamos) no início do ano. Agora, queremos coroar com o (título do) campeonato”, ressaltou o jogador do Uruguai, que está se adaptando ao futebol brasileiro e planeja disputar pela primeira vez a Série A.

Sobre o Goianão, Alejo diz que “é muito competitivo, assim como o futebol brasileiro". "Vamos em busca do último passo (final)”, previu Alejo Cruz, que, ao mesmo em que se adapta ao futebol nacional, sabe que a competitividade entre os times locais costuma ser intensa.

Alejo tem sido titular do ataque, ao lado do conterrâneo Emiliano Rodríguez e de Luiz Fernando, que disputa a artilharia do Goianão com Paulo Baya (dez gols) e outros jogadores. Luiz Fernando tem nove gols e terá os dois jogos da decisão do Estadual para tentar marcar mais vezes.

Para Alejo Cruz, caso consiga conquistar o primeiro título no Brasil, será algo “lindo”, pois acaba de chegar ao País. O jogador poderá ser campeão. “Começar o ano com um titulo será uma felicidade enorme”, disse o uruguaio. Para ele, o time está preparado para o Brasileiro, competição em que espera muita “competitividade” entre as equipes.