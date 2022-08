Vaga histórica! Atlético-GO despacha Nacional de Suárez e está na semi da Sul-Americana

O Atlético-GO é o primeiro semifinalista da Copa Sul-Americana. Em noite de Luiz Fernando, o Dragão voltou a vencer o Nacional nas quartas de final, nesta terça-feira (9), no Serra Dourada. A vitória por 3 a 0 no jogo da volta se junta ao resultado da ida e, no agregado, a disputa ficou 4 a 0 para o clube goiano, que faz história ao estar entre os quatro melhores da Sula.

O confronto que teve grande expectativa criada em cima de Luis Suárez, astro do futebol uruguaio que retornou ao clube que o formou, teve destaque para Luiz Fernando, Churín e Renan, que foram os destaques do time atleticano nos dois jogos do duelo. O único "Luizito" que brilhou no confronto acabou expulso no fim do jogo.

A campanha que já era a mais bem-sucedida da história do Atlético-GO na Sul-Americana fica ainda melhor com a vaga na semifinal. Na próxima fase, o confronto não será internacional, será entre brasileiros.

O Dragão espera o classificado do duelo entre São Paulo e Ceará, que fazem a volta nesta quarta-feira (10) - na ida, o tricolor paulista venceu por 1 a 0.

Na primeira participação, em 2012, o Dragão não passou das oitavas de final, que eram a 2ª fase naquela temporada. Na 1ª, o clube passou pelo Figueirense e, depois, caiu diante da Universidad Católica, do Chile.

Na segunda, no ano passado, já em outro formato, o mesmo utilizado atualmente, o Dragão terminou a fase de grupos invicto, mas não conseguiu se classificar em 1º do grupo - foram 4 empates e 2 vitórias na 1ª fase.

O JOGO

Luiz Fernando parece ter guardado seus gols na temporada para o confronto com o Nacional. Depois de marcar, de cabeça, o gol da vitória por 1 a 0 no Uruguai, abriu o placar no Serra Dourada logo aos 4 minutos de jogo.

O Atlético-GO cobrou lateral na área, a bola sobrou para o atacante chutar sem chances para o goleiro Rochet. O detalhe é que o gol foi de canhota e Luiz Fernando é destro.

O Atlético-GO ainda conseguiu mais um chute no gol, mas fraco, de Léo Pereira para defesa fácil de Rochet. Quem teve chance de ouro foi Gigliotti, que, aos 20 minutos, girou em cima de Klaus, bateu e exigiu defesaça de Renan.

O Dragão teve mais um chute fácil para o goleiro Rochet, de Jorginho. Churín conseguiu levar perigo em cabeceio.

O Nacional não passou de rondar a área rival, sem chegar a levar perigo, até os 40 minutos, quando Cándido recebeu e cruzou, mas ninguém do Nacional aproveitou na área.

Em jogada de contra-ataque, o Atlético-GO ampliou aos 45. Churín puxou a jogada, esperou a passagem de Gabriel Baralhas pelo meio, serviu o volante na área. Baralhas chutou no canto direito, marcando o segundo do Dragão no Serra Dourada.

Luiz Fernando, que guardou o melhor dele para a Sul-Americana, ainda quase marcou um golaço após bonito drible.

Foram necessários só sete minutos do segundo tempo para Luiz Fernando balançar as redes de novo. Repetindo: o melhor dele está guardado para a Sul-Americana. Foi o terceiro gol dele no confronto, entre os jogos de ida e de volta.



Houve lançamento da defesa para o ataque e a bola acabou com Churín, que tocou para Luiz Fernando no bico da grande área. O camisa 18 chutou colocado no canto esquerdo do goleiro.

Logo depois do gol, Churín deixou o gramado, substituído por Airton. O argentino, que foi capitão nos dois jogos contra o Nacional, fez duas partidas importantes pelo Atlético-GO nas quartas de final.

Aos 23 minutos, Suárez conseguiu sua primeira finalização, que ficou com Renan. Airton e Rato ainda arriscaram. Renan evitou gol do Nacional aos 37 minutos em conclusão de Fagúndez. Luiz Fernando acabou expulso no fim da partida, e Renan ainda fez mais duas defesas.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Renan; Hayner, Wanderson (Michel), Klaus e Arthur Henrique (Jefferson); Gabriel Baralhas, Edson Fernando (Marlon Freitas) e Jorginho (Wellington Rato); Léo Pereira, Luiz Fernando e Churín (Airton). Técnico: Jorginho

Nacional: Sérgio Rochet; J.L. Rodríguez, Léo Coelho (Laborda), Marichal, Camilo Cândido; Yonatan Rodríguez, Felipe Carballo (Diego Rodriguez), Diego Zabala (Ocampo); Afonso Trezza (Castro), Emanuel Gigliotti (Luis Suárez), Franco Fagundez. Técnico: Pablo Repetto

Local: Estádio Serra Dourada (Goiânia)

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Diego Bonfa (ARG) e Maximiliano del Yesso (ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)

Gols: Luiz Fernando (4'/1ºT e 7'/2ºT), Gabriel Baralhas (45'/1ºT)

Expulsão: Luiz Fernando