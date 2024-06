Vagner Love celebra titularidade no Atlético-GO e gol em Salvador: "Vivo de gols"

O atacante Vagner Love marcou o primeiro gol dele na Série A pelo Atlético-GO no jogo em que o Dragão bateu o Vitória-BA por 2 a 0, sábado (1º). Felicidade tripla do experiente goleador por causa do gol, por ter começado os dois últimos jogos como titular e pela primeira vitória atleticana no Brasileirão. Vagner Love tem sete gols nesta temporada e espera ajudar com a experiência no futebol.

Na carreira, o artilheiro do amor ultrapassou a casa de 400 gols. Para ele, o momento é de buscar outro resultado positivo fora, em Caxias do Sul-RS, contra o Juventude-RS, nesta quarta-feira (5).

"É sempre bom (fazer gol). Sou centroavante, vivo de gols. Na minha carreira toda, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer muitos gols. Tenho mais de 400 (gols) na carreira. Marcar é sempre bom, importante. Então, voltar a jogar o Campeonato Brasileiro, começar uma partida entre os 11 jogadores e marcar é uma emoção muito grande. Fico feliz por contribuir um pouquinho com os meus gols e ajudar a equipe a vencer", destacou o atacante, que, na tarde de domingo (2) e segunda-feira (3), voltou a treinar no CT do Palmeiras, onde começou a carreira e despontou na Série B do Brasileiro (2003), em que foi campeão.

Como conhece bem os atalhos do campo, a atmosfera de um jogo e os bastidores do futebol, Vagner Love procura interagir com jogadores mais jovens. No Atlético-GO, é o primeiro, ou um dos primeiros, a entrar no campo para treinar. Sempre tem um dedo de prosa com os colegas de elenco e gosta de passar parte do que aprendeu no esporte. Assim, também gosta de colaborar com o elenco e a comissão técnica.

"Tento contribuir da melhor maneira possível, não só com as ações, a bola dentro de campo. Tento fazer de tudo para ajudar meus companheiros a ser organizarem em campo, tento estar bem postado, executar aquilo que o treinador tem pedido", disse o atacante do Dragão.

"Então, tento usar um pouco da minha experiênica que tenho no futebol, dentro do Brasileiro, para que sempre consigamos ter uma boa performance no jogo", destacou o atacante que, recentemente, teve reunão com o técnico Jair Ventura, ao lado dos atacantes Emliano Rodríguez e Derek, para ouvir do treinador o que ele pensa e o que espera dos jogadores da posição.

"A conversa (com o técnico) foi bem sincera, foi bem aberta, foi boa para nós, jogadores, entendermos o que o treinador pensa. Lógico, tem a opinião do treinador, tem a nossa opinião, mas sempre temos de acatar aquilo que nosso comandante deseja. Então, de fazer o que o professor Jair pede."

Após o diálogo com os outros atacantes, Vagner Love teve bom desempenho nos treinos, ganhou a posição e começou os últimos jogos (vitória sobre o Brusque-SC por 4 a 2, e Vitória, por 2 a 0), como titular. A equipe teve bom rendimento, a bola chegou com mais qualidade aos laterais e meias e os bons resultados saíram, assim como o gol em Salvador.

"Fico feliz de ter feito o gol no último jogo, ter começado dois jogos consecutivos, ter mais oportunidades. Eu estava com a minutagem muito baixa dentro do Campeonato Brasileiro, só tinha feito um jogo contra o Botafogo (derrota por 1 a 0)", lembrou o jogador.