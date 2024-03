Vagner Love resume importância de assistências no Atlético-GO: 'É quase um gol'

O atacante Vagner Love foi um dos destaques da virada do Atlético-GO sobre o Goiânia, no clássico disputado domingo (17), no Estádio Olímpico. O Dragão venceu por 3 a 2 depois de o Galo abrir dois gols de vantagem. Love fez duas assistências que deixaram o goleador Luiz Fernando em condições de concluir – a primeira foi desperdiçada e, a outra, foi o gol da virada.

Indagado sobre a facilidade para deixar os companheiros na cara do gol adversário, Vagner explicou que aprendeu com o tempo a se preocupar com o fundamento do passe. “Assisti muito ao Muller e ao Evair jogarem. Foram excelentes jogadores, craques mesmo. Temos de procurar fazer algo diferente, não só pensar em fazer gol. Já escutei de outros grandes jogadores que uma assistência é quase um gol. Fui feliz de dar uma assistência para o Luiz (Fernando) e ele concluir. Ajudou para que conseguíssemos o resultado positivo. Velo isso com importância, não só de estar ali para fazer o gol, como ajudar com os passes”, justificou o Artilheiro do Amor.

No Dragão, Vagner Love atuou 24 vezes, marcou cinco gols e distribuiu duas assistências. O atacante tem se destacado quando entra em campo, geralmente no segundo tempo, e usa a imagem para atrair os torcedores nas partidas do Atlético-GO.

Love afirma gostar do contato com o público e vai curtindo os últimos momentos da carreira como atleta. “Sempre tive o cainho (da torcida). Procuro atender da melhor maneira possível, porque sei da minha história no futebol. Às vezes, consigo atender todo mundo, às vezes, algumas pessoas. Sempre que puder, vou retribuir o carinho”, disse Love.

Em campo, o atacante afirma que está atuando ao lado de “jogadores inteligentes”, como Luiz Fernando, Shaylon, Gabriel Baralhas. Para Vagner Love, o mais experiente do time com 39 anos, “o elenco é muito bom”, tem boas opções e isso deixa o técnico Jair Ventura com “a pulga atrás da orelha” para escolher a melhor formação para cada jogo. Ou de lançar durante as partidas as peças que têm à disposição no banco, como domingo (17), quando Love e Rhaldney entraram no clássico para mudar o rumo dele – o Dragão perdia por 2 a 2 e virou para 3 a 2.

O Atlético-GO vem de 12 vitórias seguidas, está a um empate da final e busca o inédito tricampeonato consecutivo do Goianão. Tem sido tratado como favorito à conquista e, na visão de Vagner Love, é preciso saber lidar com o favoritismo, sem cair nas armadilhas que isso pode criar nas partidas.

“Nós somos favoritos pelo que estamos fazendo no campeonato. Não começamos bem, mas fizemos a terceira melhor campanha na 1ª fase, alcançamos a liderança (no geral, somando as fases). Temos de respeitar a equipe do Goiânia, mas sabemos que o Atlético-GO é o time a ser batido, é o atual bicampeão (do Estadual) e vamos continuar respeitando o Goiânia.”