Vale acesso! Mirassol x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações

O Atlético-GO pode transformar, neste fim de semana, a arrancada na Série B, iniciada no final de julho, em acesso à Série A. A conquista de um lugar para retornar à elite nacional pode ocorrer em Mirassol (SP), nesta tarde deste sábado (18), a partir das 17 horas, com uma rodada de antecedência.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, horário, escalações e arbitragem)

O Dragão (61 pontos, em 4º lugar) enfrenta o Mirassol-SP (57 pontos, em 8º no início da 37º e penúltima rodada), no Estádio José Maria de Campos Maia. Caso o acesso se materialize, será o quarto do Atlético-GO no atual formato de disputa, pontos corridos, da Série B.

O time atleticano disputou a competição oito vezes e bateu a meta em 2009 (4º lugar), 2016 (campeão) e 2019 (4º lugar). Em 2014 e 2018, o clube passou perto, em 2013 só se salvou do descenso na rodada final, e em 2015, foi discreto. Agora, não foi bem no 1º turno, mas fez returno de recuperação e tem os números mais positivos no período, o que levou a equipe à boa posição para subir novamente.

Para chegar à Série A neste sábado (18), o rubro-negro tem de ganhar do Mirassol e terá de ser beneficiado por dois outros resultados: derrota do Sport, em Salvador, para o campeão antecipado da Série B, o Vitória, e que o arquirrival Vila Nova não vença, em Goiânia, o Ceará. As três partidas começam no mesmo horário (17 horas).

Como é penúltima rodada da Série B e três vagas estão em aberto, os concorrentes usam as armas disponíveis e não se desgrudam da calculadora. A matemática do Atlético-GO pode ser compreendida através dos resultados possíveis. A vitória garante o acesso se for combinada com os outros placares. Se isso não ocorrer, deixa o Dragão bem próximo da Série A - enfrenta o Guarani na rodada final.

O empate pode manter o clube dentro do G4, desde que o Sport não vença o Vitória ou o Juventude seja derrotado pela Ponte Preta ou que Criciúma perca do Botafogo-SP. Com o empate e na hipótese de um destes reveses, o time atleticano só depende da vitória no próximo sábado (25), sobre o Guarani. Se perder do Mirassol, a situação poderá se complicar para o clube goiano, que terá de vencer o Guarani e esperar pelos outros resultados da penúltima rodada para saber que combinação será necessária na rodada final.

Por enquanto, os atleticanos apostam que a vitória é possível e isso deixará o Atlético-GO bem situado. O técnico Jair Ventura, que assumiu o time na virada de turnos e conseguiu ajustá-lo, não ensaiou nenhuma mudança radical na equipe ou no sistema tático. Segundo ele, o momento é de “manutenção”, do chamado polimento e da recuperação física e psicológica do elenco, buscando passar tranquilidade aos atletas.

O treinador faz duas mudanças no ataque. A principal delas é a presença de Matheus Peixoto no lugar do artilheiro Gustavo Coutinho, suspenso. Há também o retorno do rápido e habilidoso Kelvin, após suspensão, na vaga de Airton.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio, Guilherme Biro; Neto Moura, Danielzinho, Camilo; Negueba (Chico Kim), Zé Roberto, Fernandinho. Técnico: Mozart

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix Vinícius, Lucas Esteves; Matheus Sales, Gabriel Baralhas, Shaylon; Kelvin, Matheus Peixoto, Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura

Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Mirassol/SP)

Data: 18/11/2023 (Sábado)

Horário: 17 horas

Onde assistir: SporTV e Premiere

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique/CE

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz/MS e Renan Aguiar da Costa/CE

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro/RN (VAR-Fifa)