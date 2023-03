Vasco vence o Flamengo e evita título do rival na Taça Guanabara

Com gol de Pumita Rodríguez, o Vasco venceu o Flamengo por 1 a 0, no clássico disputado na noite deste domingo (5), no Maracanã. O jogo foi válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, a penúltima antes do término da fase de classificação.

A vitória vascaína evitou o título antecipado do Flamengo na Taça Guanabara. Derrotado pela primeira vez neste estadual, o time de Vitor Pereira ainda é o líder, com 23 pontos.

Mas vai ter que decidir quem termina em primeiro lugar na rodada final, em um confronto direto com o Fluminense, quarta-feira, às 21h10.

Para o Vasco, o jogo foi crucial para as pretensões de classificação. O time treinado por Mauricio Barbieri manteve o terceiro lugar, com 20 pontos. O cenário, ao mesmo tempo, deixa o Botafogo fora da zona de classificação para as semifinais.

No confronto particular entre os uruguaios, Arrascaeta tem mais nome para ser cotado como protagonista do clássico. Mas coube ao lateral-direito Puma Rodríguez resolver o jogo e de forma improvável.

Pumita fez o gol do jogo aos 3 minutos do segundo tempo em um chute de muito longe. A bola sobrou na região central do campo e ele não quis nem saber: acertou uma paulada no canto de Santos.

O clássico marcou a reestreia de Andrey Santos no meio-campo do Vasco. O jogador de 18 anos foi vendido pelo próprio cruz-maltino ao Chelsea, mas retornou por empréstimo até o meio do ano.

Com a bola, Andrey não se destacou tanto, já que a trinca de meio-campistas do Vasco viu um Flamengo com mais posse de bola. A dedicação de Andrey e dos outros dois titulares no setor — Rodrigo e Jair — foi mais na marcação, preenchendo espaços e forçando o rubro-negro a tentar jogadas pelos lados.

Foi o primeiro jogo de Andrey desde a convocação para a seleção principal. Ele está na lista do técnico Ramon Menezes, com quem foi campeão sul-americano sub-20, para o amistoso contra Marrocos.

Santos defende pênalti após críticas

O goleiro Santos, do Flamengo, defendeu um pênalti. Assim, o clássico contra o Vasco trouxe uma espécie de volta por cima para ele — apesar do resultado.

Santos foi alvo de críticas nas últimas semanas por conta do desempenho instável na temporada. A proporção da chiadeira da torcida cresceu com o fato de ele não ter defendido um pênalti sequer na disputa contra o Independiente Del Valle. O Fla ficou com o vice.

A defesa de Santos foi importante contra o Vasco para manter o Fla vivo no jogo. Era um momento complicado da partida, aos 26 minutos do segundo tempo, quando ele pegou a cobrança de Pedro Raul.

Santos chegou à segunda defesa e 19 cobranças contra ele desde que chegou ao Fla, considerando disputas de pênaltis e batidas durante os jogos. A outra defesa foi no Mundial de Clubes, frente ao Al-Ahly.

FiCHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 x 1 VASCO

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 5/3/2023, às 18h10

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (Fifa-RJ) e Thiago Farinha (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga.

Cartões amarelos: Gerson, Ayrton Lucas (FLA); Lucas Piton, Léo, Jair (VAS)

Gols: Puma Rodríguez, do Vasco, aos 3 minutos do segundo tempo.

FLAMENGO

Santos, Varela (Matheuzinho), David Luiz (Pablo), Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Everton Cebolinha), Vidal (Matheus Gonçalves), Gerson, Everton Ribeiro (Matheus França) e Arrascaeta; Gabigol. Técnico: Vítor Pereira.

VASCO

Léo Jardim, Puma Rodríguez, Miranda (Capasso), Léo e Lucas Piton; Rodrigo (Marlon Gomes), Jair (Barros), Andrey Santos, Alex Teixeira (Nenê) e Gabriel Pec (Figueiredo); Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.