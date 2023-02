Veja as datas dos confrontos das quartas de final do Goianão 2023

A Federação Goiana de Futebol (FGF) divulgou na tarde desta quinta-feira (16) as datas dos confrontos das quartas de final do Goianão 2023. Os jogos de ida serão na próxima semana e as partidas de volta estão marcadas para o início de março.

O primeiro jogo será entre Anápolis e Vila Nova, que vão se enfrentar na terça-feira (21) no estádio Jonas Duarte. A partida é a única fora do final de semana por causa dos compromissos do Tigre na Copa Verde (joga dia 23) e Copa do Brasil (joga dia 28).

Os demais jogos de ida serão no sábado (25) e domingo (26). As partidas de volta estão marcadas para os dias 4 e 5 de março.

Confira todas as datas das quartas de final do Goianão 2023:

JOGOS DE IDA

Anápolis x Vila Nova

Data: 21/02/2023

Horário: 19h30

Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis/GO



Goiânia x Goiás

Data: 25/02/2023

Horário: 16h

Local: A definir

Iporá x Atlético

Data: 25/02/2023

Horário: 15h30

Local: Estádio Ferreirão, em Iporá/GO

Aparecidense x Crac

Data: 26/02/2023

Horário: 16h

Local: Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia/GO

JOGOS DE VOLTA

Vila Nova x Anápolis

Data: 04/03/2023

Horário: 16h

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia/GO

Goiás x Goiânia

Data: 05/03/2023

Horário: 16h

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia/GO

Atlético x Iporá

Data: 05/03/2023

Horário: 10h

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia/GO

Crac x Aparecidense

Data: 05/03/2023

Horário: 16h

Local: Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão/GO