Veja classificados e potes do sorteio dos grupos da Libertadores 2022

Os 32 classificados para a fase de grupos da Copa Libertadores foram definidos na noite desta quinta-feira (17) e o sorteio dos potes ocorre na próxima sexta (25), às 12h.

Ao todo, oito equipes brasileiras estarão na disputa pela taça, são elas: América-MG, Atlético-MG, Athletico-PR, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fortaleza e Palmeiras.

Na fase anterior, o América-MG se classificou contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, após empatar os dois jogos por 0x0 e vencer na disputa de pênaltis por 5x4.

Já o Fluminense foi eliminado nas penalidades pelo Olímpia, no Paraguai, após vencer em casa por 3x1 e perder o segundo jogo por 2x0.

As 32 equipes classificadas foram divididas em quatro potes, de acordo com o ranking da Conmebol. Ao todo, elas serão alocadas em oito grupos, com quatro times cada.

Pelo menos sete dos oito grupos terão equipes brasileiras, já que o regulamento da Libertadores impede que clubes de um mesmo país caiam no mesmo grupo.

A única exceção é para os quatro times que se classificaram da pré-Libertadores, que é o caso de América-MG, Olímpia, Estudiantes e The Strongest.

POTES DO SORTEIO

Pote 1: Athletico-PR (Brasil); Atlético-MG (Brasil); Boca Juniors (Argentina); Flamengo (Brasil); Nacional (Uruguai); Palmeiras (Brasil); Peñarol (Uruguai) e River Plate (Argentina).

Pote 2: Cerro Porteño (Paraguai); Colo Colo (Chile); Corinthians (Brasil); Emelec (Equador); Independiente del Valle (Equador); Libertad (Paraguai); Universidad Católica (Chile) e Vélez Sarsfield (Argentina).

Pote 3: Alianza Lima (Peru); Bragantino (Brasil); Caracas (Venezuela); Colón (Argentina); Deportivo Cali (Colômbia); Deportivo Táchira (Venezuela); Sporting Cristal (Peru) e Tolima (Colômbia).

Pote 4: Always Ready (Bolívia); América-MG (Brasil); Estudiantes (Argentina); Fortaleza (Brasil); Independiente Petrolero (Bolívia); Olímpia (Paraguai); Talleres (Argentina) e The Strongest (Bolívia).

RETROSPECTO

O Brasil tem 21 títulos da Libertadores, incluindo as três últimas edições. O país só fica atrás dos times argentinos, com 25.

Ao todo, dez times brasileiros já conquistaram a competição. São eles: Grêmio (3), Palmeiras (3), Santos (3), São Paulo (3), Cruzeiro (2), Flamengo (2), Internacional (2), Atlético-MG (1), Corinthians (1) e Vasco (1).