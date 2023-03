Veja datas e horários das semifinais do Goianão 2023

A Federação Goiana de Futebol (FGF) divulgou datas e horários das semifinais do Goianão 2023 entre Goiás x Anápolis e Atlético x Aparecidense. Os jogos de ida vão ocorrer no próximo sábado (11) e as decisões vão ser disputadas no final de semana seguinte, no dia 19 de março (domingo).

A primeira partida será entre Aparecidense e Atlético. Camaleão e Dragão vão se enfrentar no sábado, a partir das 16 horas, no estádio Anníbal Batista de Toledo. No mesmo dia, mas a partir das 18 horas no Jonas Duarte, o Anápolis encara o Goiás pela ida da semifinal.

As decisões dos classificados à final serão no dia 19 de março. Na Serrinha, a partir das 16 horas, o Goiás encara a Aparecidense. No Accioly, a partir das 18 horas, o Atlético-GO desafia a Aparecidense.

Por terem as duas melhores campanhas na soma de pontos da fase de classificação e quartas de final, Goiás e Atlético-GO decidem a fase semifinal como mandantes.

Veja detalhes dos jogos das semifinais:

Jogos de ida – Semifinal Goianão 2023

Aparecidense x Atlético

Local: Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia/GO

Data: 11/03/2023

Horário: 16h

Anápolis x Goiás

Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis/GO

Data: 11/03/2023

Horário: 18h

Jogos de volta – Semifinal Goianão 2023

Goiás x Anápolis

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia/GO

Data: 19/03/2023

Horário: 16h

Atlético x Aparecidense

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia/GO

Data: 19/03/2023

Horário: 18h