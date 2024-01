Veja dias e horários dos jogos do Goianão 2024

A Federação Goiana de Futebol (FGF) definiu os dias e horários que os jogos do Campeonato Goiano vão ser disputados. O Goianão 2024 começa na próxima quarta-feira (17) e será concluído em abril, no dia 7, com o segundo jogo da decisão estadual.

No meio da semana, as partidas serão disputadas nas quartas e quintas. Os horários serão das 15h30, 19h30 e 20h30. No final de semana, as partidas vão ocorrer nos horários das 10 horas (domingo), 15h30 e 16 horas. As partidas também serão disputadas aos sábados. Dias e horários, no entanto, podem sofrer alterações conforme ajuste de tabela.

Em 2024, o Goianão terá uma partida por rodada transmitida pela TBC. O jogo escolhido também será exibido no Youtube, no canal da TV Alego, que vai passar outro jogo na rodada - serão dois. Os demais duelos vão ser transmitidos pelo canal da FGF no Youtube.

A 1ª rodada do Campeonato Goiano vai ser disputada entre quarta (17) e quinta (18) da próxima semana. Serão cinco jogos no primeiro dia de partida e um no segundo dia.

Veja os jogos da 1ª rodada* do Goianão 2024:

17/1 - quarta-feira

Vila Nova x Goiatuba (OBA)

Morrinhos x Atlético-GO (Centro Esportivo João Vilela)

Aparecidense x Iporá (Aníbal Batista de Toledo)

Goianésia x Anápolis (Valdeir José de Oliveira)

Jatiense x Crac (Arapucão)

18/1 - quinta-feira

Goiás x Goiânia (Serrinha)

*Horários serão atualizados pela FGF