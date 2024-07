Veja roteiro e programação da 31ª Caminhada Ecológica

A 31ª Caminhada Ecológica, com 26 atletas, percorre cerca de 320km entre Trindade e Aruanã a partir desta terça-feira (23). A segunda-feira (22), véspera da largada, foi marcada por solenidades, missa e os primeiros passos pelas ruas de Trindade, local da saída.

Veja a programação e o roteiro completos:



Dia 23/7 - Trindade - Itauçu

- 4h15: Saída da Basílica de Trindade

- 8h: Chegada em Goianira

- 9h30: Trevo de Brazabrantes

- 10h: Trevo de Caturaí

- 11h: Chegada no trevo de Inhumas

- 11h30: Chegada na porta da prefeitura e almoço dos atletas

- 14h: Retorno à caminhada

- 19h: Entrada em Itauçu

- 19h30: Chegada na Praça da Prefeitura - evento seguido de show



Dia 24/7 - Itauçu - Cidade de Goiás

- 5h: Saída do trevo de Taquaral

- 8h: passagem em Itaberaí

- 12h: Almoço dos atletas na casa de Dona Maria do Uru, madrinha da Caminhada

-14:30: Retorno à caminhada

-18h30: Chegada no trevo da cidade de Goiás

- 19h: Chegada na Praça do Mercado Municipal - evento seguido de show



Dia 25/7 - Cidade de Goiás - Faina

- 5h: Saída do trevo da Carioca

- 12h: Almoço dos atletas no Campo da Paz

- 14h30: Retorno à Caminhada

- 18h30: Trevo de Faina, entrada na cidade

- 19h: Chegada na Rua Noronha, esquina com a Rua Pereira Galvão, no Centro – evento seguido de show



Dia 26/7 - Faina - Araguapaz

- 5h: Saída da praça de Faina

- 11h45: Almoço dos atletas no Campo da Paz

-16h: Retorno à Caminhada

- 18h45: Trevo de Araguapaz, entrada na cidade

- 19h30: Chegada na praça principal de Araguapaz – evento seguido de show



Dia 27/7 - Araguapaz - Aruanã

- 5h: Saída de Araguapaz

- 11h30: Almoço dos atletas em Araguapaz

- 15h30: Chegada no trevo do Aeroporto de Aruanã

-16h15: Descida rumo ao Rio Araguaia

A 31ª Caminhada Ecológica é uma realização do jornal O Popular e do Sesc. O projeto tem patrocínio da Unimed Goiânia, tem apoio científico da Pontifícia Universidade Católica (PUC/GO) e conta com apoio de Governo do Estado de Goiás, Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Equatorial Energia, CDI G, Água Nativa e Longevitá. A iniciativa tem apoio logístico do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Goiás e a ativação das empresas Super Frango, Sol Colchões e Estofados, Fujioka e Huawei. O projeto terá cobertura no Instagram: @jaimecamaraeventos.