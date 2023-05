Vereador apresenta projeto para restringir jogos de Atlético-GO, Goiás e Vila Nova nos estádios

O vereador Paulo Magalhães (UB) apresentou nesta quinta-feira (25) um projeto de lei que restringe jogos de Atlético-GO, Goiás e Vila Nova em seus estádios particulares. A proposta é que partidas com horários marcados para antes das 20 horas, em dias úteis, não sejam disputadas no estádio Antônio Accioly, Hailé Pinheiro (Serrinha) e OBA.

Segundo o vereador, jogos antes das 20 horas atrapalham o fluxo de vias próximas aos estádios particulares dos três clubes goianos. "A realização de jogos em dias úteis e em horários de maior fluxo de veículos restringe o direito de ir e vir da população, bem como causar sérios impactos na mobilidade urbana", afirmou Paulo Magalhães.

O projeto foi apresentado na sessão plenária da Câmara Municipal de Goiânia nesta quinta-feira e será encaminhado para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que avalia a legalidade da proposta. A CCJ também pode solicitar pelo arquivamento ou aprovar para votação dos vereadores.

A proposta, porém, não restringe jogos no estádio Serra Dourada ou Olímpico. Durante a sessão, o vereador afirmou que “grandes partidas e decisões de campeonatos” devem ser jogados no principal palco do futebol goiano. Ele chegou a citar que jogos do Goiás na Sul-Americana atrapalham o fluxo na região da Serrinha.

"Goiânia possui o estádio Serra Dourada, que foi criado para proporcionar maior conforto aos torcedores, pois possui uma estrutura para receber o maior público, com amplo estacionamento, acesso facilitado por avenidas largas e baixo impacto aos transeuntes. Minha proposta visa, portanto, reduzir o impacto maléfico, caos urbano, constrangimento e violência", justificou Paulo Magalhães.

Na proposta também não fica claro se a restrição de horário é em dias com jogos noturnos. Atlético-GO, Goiás e Vila Nova já jogaram partidas às 19 horas e 19h30.