Verstappen vence retomada da F1, e Alonso vai ao pódio no GP do Bahrein

A temporada 2023 da Fórmula 1 começou com vitória do atual bicampeão Max Verstappen e dobradinha da Red Bull, reafirmando o favoritismo de ambos em mais um ano na categoria.

O holandês dominou do início ao fim o Grande Prêmio do Bahrein, neste domingo (5). E o mexicano Sergio Pérez, seu colega de equipe, cruzou a linha de chegada na segunda colocação, praticamente sem ser incomodado durante a prova.

Para diminuir a impressão de déjà vu em relação a 2022 e quebrar a monotonia na categoria, quem completou o pódio foi o veterano Fernando Alonso, confirmando a expectativa criada pelo bom desempenho da Aston Martin na pré-temporada e nos treinos do fim de semana. Este foi apenas o segundo pódio da equipe na história.

O desempenho da Ferrari ficou abaixo do esperado após a dobradinha de Charles Leclerc e Carlos Sainz na segunda fila do grid de largada.

O monegasco chegou a ocupar a segunda posição, mas abandonou a prova na volta 42, com problemas elétricos -vale lembrar que a equipe havia trocado a bateria e o controle eletrônico do carro antes da corrida. Já o espanhol não conseguiu segurar a terceira posição herdada do colega e foi ultrapassado por Alonso na parte final da disputa.

Apesar dos holofotes voltados para Verstappen em seu início de caminhada rumo ao tricampeonato, Alonso roubou parte do protagonismo. O veterano largou na quinta colocação e fez uma corrida destacada, com pelo menos duas ultrapassagens emocionantes, sobre George Russell e Lewis Hamilton.

"Terminar no pódio nesta primeira corrida do ano é incrível. Ter o segundo melhor carro na corrida é simplesmente inacreditável", afirmou Alonso, 41, que completava justamente neste fim de semana 20 anos de sua estreia na F1.

Superado por Alonso em uma das manobras mais empolgantes da corrida, o heptacampeão inglês Lewis Hamilton cruzou a linha na quinta colocação.