Vice-presidente do Vila Nova explica saídas de jogadores e nega boicote do elenco

LUIZ FELIPE MENDES

O vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bittar, explicou nesta quinta-feira (26), o que motivou o clube colorado a rescindir os contratos, por indisciplina, com o volante João Vitor e o zagueiro Quintero. Além disso, o dirigente rechaçou declarações de que o elenco do Tigre teria boicotado o time na goleada de 4 a 0 sofrida contra o Ceará, no último domingo (22), na Arena Castelão.

Sem citar exatamente o que os jogadores fizeram, Leandro Bittar afirmou que a diretoria do Vila Nova considerou como “grave” os atos de João Vitor e Quintero.

“Foi um ato de indisciplina que a gente considera grave, dentro daquilo que temos como normas e regras aqui dentro do clube. Não toleramos esse tipo de coisa. Temos aqui um trabalho muito sério, de muitas pessoas, que envolve o sonho de muita gente. Neste momento, a gente como gestor precisa defender a instituição. Ela está acima de qualquer um aqui e fizemos essa rescisão”, afirmou Leandro Bittar.

O vice-presidente disse que a decisão tomada pela diretoria, de forma rápida, foi feita “para o bem do clube” e que agora a questão está a cargo do departamento jurídico do Vila Nova, para que João Vitor e Quintero sigam suas respectivas carreiras.

Ainda que não tenha dado mais detalhes sobre os atos de indisciplina, Leandro Bittar confirmou que eles aconteceram após o jogo contra o Ceará.

A goleada sofrida na Arena Castelão, pela 28ª rodada da Série B, também gerou rumores de que os jogadores teriam boicotado a partida por problemas com a premiação interna do clube por objetivos na temporada.

O vice-presidente do Vila Nova rechaçou essa versão e declarou que o clube colorado trabalha com acordos de bônus e metas estabelecidos sempre no início do campeonato.

“Sabemos que no momento em que se tem um resultado adverso, ainda mais com um placar como foi lá em Fortaleza, começam a surgir essas teorias de atraso, ‘racha’. Não é verdade, temos uma premiação aqui boa, alta, uma das melhores da competição. Os jogadores sabem disso e a gente não tem que ficar preocupado com essas coisas”, concluiu o dirigente colorado.

Em 5º lugar na Série B, com 45 pontos, o Vila Nova depende só de si para retornar ao G4 na próxima rodada. Isso porque Mirassol e Sport, as duas equipes logo acima do Tigre na tabela de classificação, ambas com 46 pontos, medem forças entre si. Uma simples vitória sobre o Botafogo-SP, neste sábado (28), às 17 horas, no OBA, recoloca o time goiano na zona do acesso.