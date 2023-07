Vila Nova acerta com Henrique Almeida, que estava no América-MG

O Vila Nova acertou a contratação do atacante Henrique Almeida, que pertence ao América-MG. O jogador de 32 anos será emprestado ao time goiano até o final da temporada, que é o período final do vínculo do atleta com o clube mineiro. A informação foi divulgada inicialmente pela Bancada Colorada e confirmada pela reportagem.

A negociação entre Vila Nova, Henrique Almeida e o América-MG já foi concluída. O anúncio ainda não foi feito, já que o contrato de empréstimo ainda não foi assinado. O atacante é aguardado em Goiânia nesta semana para assinar o vínculo e iniciar atividades com o elenco colorado.

Na Série B, o Vila Nova atua com quatro atacantes, sendo dois centroavantes - Neto Pessoa e Caio Dantas, que são os únicos jogadores da função no elenco vilanovense. Por isso, a diretoria colorada buscou Henrique Almeida. No jogo contra o Londrina, no sábado (15), Caio Dantas não atuou por estar lesionado e Guilherme Parede jogou em seu lugar no ataque.

Essa será a segunda passagem de Henrique Almeida pelo futebol goiano. Em 2020, ele permaneceu no Goiás durante uma temporada, mas passou boa parte do período no departamento médico por causa de uma lesão no tendão de aquiles. Antes de se lesionar, atuou em quatro partidas pelo clube esmeraldino.

A lesão de Henrique Almeida ocorreu em agosto de 2020, ele deixou o time esmeraldino ao término da temporada, mas só voltou a atuar no final de 2021, no dia 16 de outubro, quando assinou com a Chapecoense.

Com passagens pelas bases do Athletico-PR e São Paulo, Henrique Almeida se profissionalizou no tricolor paulista. Também defendeu equipes como Vitória, Sport, Granada (Espanha), Botafogo-RJ, Bahia, Coritiba, Grêmio, Chapecoense e estava no América-MG desde o ano passado. Na atual temporada, disputou 11 jogos e marcou um gol.