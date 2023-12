Vila Nova acerta contratação do atacante Fernandão

O Vila Nova acertou a contratação do atacante Fernandão, de 36 anos, para a disputa da próxima temporada. O jogador, que estava no Tombense-MG, é o segundo reforço colorado para 2024.

Carioca, o centroavante de 1,92m volta ao futebol goiano após três anos. Fernandão defendeu o Goiás na temporada de 2020, cumpriu suspensão por doping e voltou a jogar em 2023, pelo Tombense-MG. No clube mineiro, o atacante fez 36 jogos e marcou nove gols, dois deles sobre o próprio Tigre, em Tombos-MG.

Antes de jogar por Tombense-MG e Goiás, Fernandão passou por Bahia, Al-Wehda (Arábia Saudita), Fenerbahce e Bursaspor (ambos da Turquia), Athletico-PR, Palmeiras, Guarani, Democrata-GV, Paysandu, Macaé, Volta Redonda, Flamengo e América-RJ.

Fernandão é o segundo reforço do Vila Nova para a próxima temporada. O clube já havia acertado com o atacante Eron, destaque do Caxias-RS. O time colorado ainda negocia com o zagueiro Anderson Conceição e o atacante Douglas Baggio.